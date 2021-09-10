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強颱璨樹「東北部登陸」暴風圈籠罩全台　美日菲最新預測曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

強颱璨樹（Chanthu）結構扎實來勢洶洶，中央氣象局現已發布海上颱風警報。各國最新預測均顯示，璨樹颱風暴風範圍將會籠罩全台，美軍認為璨樹將從南部登陸貫穿台灣，日本則預計登陸點會在東北部。

▲▼ 強颱璨樹各國路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳、菲律賓PAGASA）

▲日本氣象廳預測，璨樹會在台灣東北部登陸。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲周末璨樹颱風最接近台灣，各地風雨都會很明顯。（圖／氣象局）

中央氣象局表示，璨樹位於鵝鑾鼻南南東630公里海上，暴風半徑180公里，朝向巴士海峽移動，颱風有機會登陸，預計10日午後至晚間發布陸上颱風警報。

▲▼ 強颱璨樹各國路徑。（圖／翻攝自推特）

▲美軍聯合颱風警報中心預測璨樹會從南部登陸貫穿台灣。（圖／翻攝metoc.navy.mil）

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）則預報，璨樹未來會持續增強，不排除在台灣南部登陸貫穿台灣，強度則受到中央山脈破壞後減低，最後從北部出海。

依據日本氣象廳最新預報，璨樹暴風圈將於12日籠罩南台灣，朝北橫掃全台，將會在台灣東北部登陸。

▲▼ 強颱璨樹各國路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日本氣象廳10日上午發布璨樹最新預測路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）最新預測顯示，璨樹暴風圈會籠罩全台，暴風中心點將會沿著台灣東部北移。

CNN菲律賓報導，璨樹目前位置在菲律賓以東海面，接下來將朝西北或北北西方向，往菲律賓北邊巴布延群島方向前進，預計將在呂宋島最東北端卡加延省登陸。PAGASA表示，卡加延省部分地區可能在10日下午至11日晚間降下暴雨。

▼ 菲律賓認為，璨樹暴風圈會籠罩全台。（圖／翻攝自菲律賓PAGASA）

▲▼ 強颱璨樹各國路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳、菲律賓PAGASA）

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