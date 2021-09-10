急速增強史上僅5例　璨樹48小時內「熱帶低壓變5級強颱」

▲強颱璨樹（Chanthu）48小時內從熱帶低壓變成5級強烈颱風直撲台灣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

強颱璨樹（Chanthu）在短短48小時內，從熱帶低壓變成5級強烈颱風直撲台灣，氣象局在10日清晨5時30分發布海上颱風警報，美國氣象研究員則表示，這種狀況歷史上僅發生過5次，但隨著氣候變遷，這種情況可能會越來越常見。

美國國家海洋和大氣管理局的研究員利羅（Sam Lillo）在推特上表示，璨樹在48小時內從熱帶低氣壓變成5級強颱，這在歷史上只發生過5次，分別是2002年的伊利達（Elida）、2017年的厄尼（Ernie）、2018年的威拉（Willa）、2019年哈吉貝（Hagibis）的和2020年的天鵝（Goni）。

#Chanthu went from a depression to a cat-5-equivalent typhoon in 48 hours.



5 storms on record have done this: Elida 2002, Ernie 2017, Willa 2018, Hagibis 2019, Goni 2020.



In the Atlantic, both Wilma and Felix came close, and had the same intensification rate (115kt / 48hr) — Sam Lillo (@splillo) September 8, 2021

NASA地球觀測站（NASA Earth Observatory）提到，璨樹在6日下午還是熱帶性低氣壓，但在48小時內風速從每小時50公里，增強至每小時260公里，達到強烈颱風等級，預計11日或12日抵達台灣。

事實上，熱帶氣旋增強的關鍵因素為海表面溫度（SST）與海洋熱含量（OHC）。一般海洋熱含量（OHC）計算是以高於26度海水的深度為基礎，暖海水越深厚，越不畏懼混合作用降溫，就越有利於颱風之持續增強。

科學家科辛（Jim Kossin）表示，這類在短時間內迅速增強的颱風，在未來將會更常見，「比正常水域更溫暖的海水，肯定會導致今年颱風快速增強的事件增加，而且海水變暖的部分原因，可能是因為人類活動所造成。」

月初強襲美國東部的颶風艾妲（Ida）穿過墨西哥灣後，在短時間內升到4級，超過政府預測，最終造成東部災情慘重，橫掃8州造成至少61人死亡。

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