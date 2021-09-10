松山區某國中確診生「先前無異狀」！昨上學突不適送醫採檢陽性

▲台北市松山區某國中緊急通知全校今（10日）停課。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲、張乃文／台北報導

Delta變種病毒來勢洶洶，昨深夜就傳出北市松山區某國中因有學生確診，緊急通知全校今（10日）停課。校方上午出面說明，確診學生先前無異狀，9/9來校途中因身體不適，母親帶其至工作地點醫院就診，晚間校方接獲通知篩檢結果為陽性，校方立即啟動相關安全緊急會議，除了進行校園消毒，並請確診學生該班停課14天，其餘班級預防性停課一天，同時進行集體採檢。

北市今天擴大3區4校停課，松山區1所國中出現確診個案，昨晚校方緊急通知家長，但《ETtoday新聞雲》記者一早到校觀察校園狀況，可能有學生沒有接獲通知，還是有零星撲空到校的學生，約在上午8時左右，衛生局也派清消大隊至校園內大消毒。

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校方上午出面說明，確診學生先前均無任何異狀，9月9日來校途中因身體不適，因此母親帶其至工作地點附近醫院就診，約於晚間8點左右，學務主任接獲通知，個案約晚間7點篩檢陽性，為新冠肺炎確診案例。校方接獲通知後，立即進行校安通報，校長隨即召集相關人士啟動校園安全緊急會議，針對該班及校園進行消毒工作，並接獲教育局指示，確診學生該班停課14天，其餘班級預防性停課居家學習1天，並至學校接受集體採檢。

▲台北市松山區某國中緊急停課消毒。（圖／記者楊詩益攝）

北市教育局昨晚表示，松山區1所國中因確診案例，該班級29人自10日起停課14天，該校其餘班級（共624人）預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

市府並已指派聯合醫院將針對該校師生進行PCR篩檢，針對居家隔離者將按相關篩檢模式進行篩檢。另該案例家人所就讀某國小，該班級27人10日預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

教育局指出，各該學校停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。亦會持續與各該學校保持密切聯繫，持續關注居家隔離者各次採檢的結果，隨時預備以因應新的疫情發展做及時的處置。

▼台北市松山區某國中緊急停課消毒。（圖／記者楊詩益攝）