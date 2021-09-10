莫德納證實「2合1疫苗」研發中　抵抗新冠、流感只要打1劑

▲莫德納正在研發能夠抵抗新冠肺炎及流感的單劑疫苗。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stéphane Bancel）於9日表示，該藥廠正在研發一種單劑疫苗，將新冠加強劑與實驗性流感疫苗結合在一起，目標是推出一種每年皆可施打的泛呼吸道疾病疫苗，此消息一出，當天股價立刻上漲6.2%。

《路透社》報導，莫達納正在研發的數款候選流感疫苗，結合了新冠疫苗與最先進的實驗性流感疫苗。班塞爾向投資者表示，研發目標是將這種高度有效的疫苗帶入市場，「我們認為，莫德納能夠成為抓住這個全新、重要機會的第一間製藥公司」。

金融投資諮詢公司Oppenheimer分析師辛格（Hartaj Singh）表示，「2合1疫苗」臨床試驗可能在未來6至12個月展開，此消息對於投資者而言，是個非常正向的驚喜，「問題在於，疫情結束後的疫苗總銷售額將會是多少，以及莫德納拓展市場至何種程度？」

醫療保健分析師及投資者認為，莫德納、輝瑞及BNT預期能夠從疫苗加強劑的銷售中獲取數十億美元營收，若再加上流感和其他疾病的藥物，利潤可能進一步提高。

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