父不詳43年！他爭遺產驗DNA才知「外公是生父」　意外扯出家族秘辛

▲男子直到外公過世要分配遺產時，才得知外公其實就是親生父親。（示意圖／pixabay）



記者王佩翊／編譯

辛巴威一名43歲男子從小被外公外婆帶大，也從未見過自己的父親，然而直到外公過世後，他為了爭奪遺產，親自做了親子鑑定，才意外揭發長達40多年的家庭秘密。該名男子發現，自己其實並不是從未見過父親，而是因為生父正是外公本人，而他仔細回想成長過程的細節後，才發現各種可怕的事實。

根據iHarare報導，辛巴威一名電視名人泰爾德（Tilder Moyo-Karizamimba）日前在自己的直播節目中公開這個故事。泰爾德表示，這名不願具名的當事人先前聯繫上他，希望可以協助聯絡實驗室進行親子鑑定。該名男子稱，自己從小在外公外婆的照顧下長大，從來不知道親生父親是誰，然而每當他提出這個疑問時，每個人都會給他不同的答案，讓他十分困惑。

他表示，光是有關他出生的原因就有至少5種說法，例如母親是被別人性侵等，甚至還有鄰居暗示他不用「捨近求遠」，因為要找的人可能就跟他住在同一個房子裡。儘管他從未真的相信他人的說法，但隨著年齡增長，卻開始發現外公真的有些「變態嗜好」。

外公過世後，他的阿姨們試圖爭奪遺產，不過外公在過世前曾提前將名下農場的一部份留給他，眼看著這份遺產就要被其他阿姨搶走，外婆只好默默開口告訴他，其實他也是外公的「親生兒子」，更勸他要為自己與生俱來的權利而戰，他才開始正視自己的身世之謎。

儘管親戚們都不願意談論此事，但最後在他的請求下，終於有一位舅舅願意和他一起做DNA鑑定，最後結果證實，這名舅舅是他同父異母的哥哥，也就是說男子的父親正是他的外公。

得知真相的他同時也表示，將會幫助他的母親走出陰霾。他深知母親被外公性侵時年紀還很小，也帶來了終身難以撫平的創傷，讓她一輩子都無法過正常人的生活。

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