慘照曝光！阿富汗記者遭塔利班毒打　全身佈滿恐怖血痕

▲阿富汗媒體《Etilaat Roz》記者遭塔利班拘留毒打。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿富汗媒體《Etilaat Roz》發行人兼主編達里亞比（Zaki Daryabi）在推特上傳了自家記者遭塔利班（Taliban）拘留毒打的照片，只見兩名記者傷痕累累，背部和大腿全是瘀青血痕，讓外界質疑，塔利班政府號稱會允許媒體運作的承諾全都是假的，媒體未來的希望已全部破滅。

▲記者全身佈滿恐怖瘀青血痕。（圖／路透）



根據《路透社》報導，《Etilaat Roz》的兩名記者因為在喀布爾報導了婦女權益抗議活動後的新聞後，遭到塔利班警方拘留，沒想到兩人被釋放後竟滿身傷痕。從達里亞比8日曝光的影片和照片可以看到，兩名記者的背部和大腿佈滿瘀青血痕，還必須有人攙扶才能行走。

Afghan journalists say Taliban forces tortured them with batons, whips and electric cables for filming a women's protest.



The Taliban also beat women protesters. At least 14 reporters have reportedly been detained and/or tortured this week, despite assurances of press freedom. pic.twitter.com/36oXxzlvuX — AJ+ (@ajplus) September 9, 2021

達里亞比說，「有五名同事在拘留中心被關押了四個多小時，在這四個小時裡，我們有兩名同事遭到毒打和虐待。」醫生也建議，兩名記者必須休養至少兩個星期。塔利班政府的一名代理部長表示，將對相關施虐者進行調查，但未透露其身份。

Send our journalists to hospital. pic.twitter.com/W3GQ34BPtl — Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 8, 2021

事實上，阿富汗的獨立媒體在過去20年蓬勃發展，其中很大一部分都是由西方贊助成立。達里亞比表示，「隨著原本的政府崩潰，《Etilaat Roz》最初決定留下來繼續經營，希望媒體和記者不會遭遇太大問題，但由於這起事件，我對這個國家媒體和記者的未來僅有的一點希望已經被摧毀了。」

آیا طالبان تغییر کرده؟ تن زخمی و شلاق‌خورده دو خبرنگار افغان در مقابل دوربین خبرگزاری فرانسه



خبرها و گزارش‌های مربوط به افغانستان را در صفحه مخصوص وب‌سایت یوونیوز دنبال کنید: https://t.co/NxB38PnlYA pic.twitter.com/t6q78Oa6H3 — euronews فارسی (@euronews_pe) September 9, 2021

阿富汗在塔利班1996年至2001年執政時，國內並沒有獨立媒體，網路也才剛起步；塔利班重新掌權後誓言，會允續媒體繼續運作，尊重人民權力，但一連串的虐待事件讓阿富汗人更懷疑這些承諾。部分記者提到，襲擊媒體工作者的事件不斷發生，某些婦女甚至不被允許從事媒體工作。

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