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慘照曝光！阿富汗記者遭塔利班毒打　全身佈滿恐怖血痕

▲▼阿富汗媒體《Etilaat Roz》記者遭塔利班拘留毒打。（圖／路透）

▲阿富汗媒體《Etilaat Roz》記者遭塔利班拘留毒打。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

阿富汗媒體《Etilaat Roz》發行人兼主編達里亞比（Zaki Daryabi）在推特上傳了自家記者遭塔利班（Taliban）拘留毒打的照片，只見兩名記者傷痕累累，背部和大腿全是瘀青血痕，讓外界質疑，塔利班政府號稱會允許媒體運作的承諾全都是假的，媒體未來的希望已全部破滅。

▲▼阿富汗媒體《Etilaat Roz》記者遭塔利班拘留毒打。（圖／路透）

▲記者全身佈滿恐怖瘀青血痕。（圖／路透）

根據《路透社》報導，《Etilaat Roz》的兩名記者因為在喀布爾報導了婦女權益抗議活動後的新聞後，遭到塔利班警方拘留，沒想到兩人被釋放後竟滿身傷痕。從達里亞比8日曝光的影片和照片可以看到，兩名記者的背部和大腿佈滿瘀青血痕，還必須有人攙扶才能行走。

達里亞比說，「有五名同事在拘留中心被關押了四個多小時，在這四個小時裡，我們有兩名同事遭到毒打和虐待。」醫生也建議，兩名記者必須休養至少兩個星期。塔利班政府的一名代理部長表示，將對相關施虐者進行調查，但未透露其身份。

事實上，阿富汗的獨立媒體在過去20年蓬勃發展，其中很大一部分都是由西方贊助成立。達里亞比表示，「隨著原本的政府崩潰，《Etilaat Roz》最初決定留下來繼續經營，希望媒體和記者不會遭遇太大問題，但由於這起事件，我對這個國家媒體和記者的未來僅有的一點希望已經被摧毀了。」

阿富汗在塔利班1996年至2001年執政時，國內並沒有獨立媒體，網路也才剛起步；塔利班重新掌權後誓言，會允續媒體繼續運作，尊重人民權力，但一連串的虐待事件讓阿富汗人更懷疑這些承諾。部分記者提到，襲擊媒體工作者的事件不斷發生，某些婦女甚至不被允許從事媒體工作。

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