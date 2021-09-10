譚德塞再籲富國年底前暫停第3劑　「我們想要疫苗」

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織秘書長譚德塞4日呼籲富國暫停施打第3劑疫苗，但美國仍考慮要追加第3針。譚德塞再度隔空喊話，希望擁有大量疫苗的富國別在年底前打第3劑，而且說好要捐贈其他國家10億劑，結果到現在實際拿出來的數量僅15％，「我們不想要更多的承諾，我們只想要疫苗。」

▲譚德塞再次呼籲富國暫停施打第3劑疫苗。（圖／路透）

根據英國《天空新聞台》（Sky News）8日報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）再次重申希望富國在年底前不要急著追加施打第3劑疫苗，雖然先前他曾呼籲在9月底前暫停追加第3針，但包括英國、美國、法國、德國等富裕國家在內，仍傾向讓弱勢族群加強疫苗注射。

譚德塞表示，之所以將期限延長，是希望能在今年年底前，讓全球各國至少40％的人接種疫苗，這一點在「20國集團」（G20）會議中獲得各國衛生部長支持，而迄今為止全球已經打了55億劑疫苗，其中80％都是在經濟狀況較好的國家，況且富國承諾向其他國家捐贈10億劑苗億，結果現在也只拿出15％，「我們不想要更多的承諾，我們只想要疫苗。」

譚德塞坦言，對藥廠的報告感到很震驚，因為各國際藥廠的疫苗供貨都很充足，富國掌握的數量多到可以打第3劑，卻要較窮的國家知足，拿「剩餘」的部分就好，對於藥廠和富國控制疫苗供應量的這個狀況，「我不會保持沉默。」