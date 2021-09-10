打兩劑輝瑞GG腫痛　檔車男崩潰曝病因「我是全球第一位」

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名檔車愛好者「紡錘形」7日在推特PO文聲稱，打完輝瑞疫苗，隔日竟然出現下體疼痛的狀況，並以每4到5分鐘一次的頻率發作，讓他超級崩潰，「我可能是世界上第一個疫苗副作用是尿道炎的男人。」

▲日本網友「紡錘形」聲稱打完兩劑輝瑞出現下體腫痛的狀況。（圖／翻攝自推特／紡錘形）

網友「紡錘形」6日在推特報喜，表示已經打完兩劑疫苗，預計下週10連休要去北海道玩。沒想到才經過一天，7日他再度PO文表示，陰莖出現莫名疼痛的狀況，並以每4到5分鐘一次的頻率發作，痛到根本睡不著，讓他十分不安，「有人出現同樣的副作用嗎？」

接著，他又PO文自嘲，自己可能是世界上第一個疫苗副作用是尿道炎的男人，後續會向輝瑞藥廠回報身體狀況，但他真的沒想到首次在全球舞台亮相的原因，竟然是因為下體腫起來，堪稱是「人生汙點」。

不過，經過2天休息，他9日在推特PO文向大家報平安，表明下體腫痛的症狀已經消失，為了慶祝身體恢復健康，還特地買了一份速食套餐、爆米花，打算一邊吃一邊看漫畫。

至於施打輝瑞疫苗是否會出現尿道炎，目前其實尚未有明確的研究證實。根據台灣尿失禁防治協會網站公布的資料顯示，各國研究發現，施打疫苗後發生下泌尿道症狀的比例都低於1％，而染疫發生相同症狀的比例約10到15％，民眾其實不用太過擔心。

▼目前尚無確切研究證明打疫苗會出現尿道炎之類的副作用。（資料照／記者趙于婷攝，與本文當事人無關）