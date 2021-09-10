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可能有「免疫逃脫」性　歐盟藥管局：Mu變異株更讓人擔心

▲▼歐盟藥管局關注具高傳染力的Delta變異株。（圖／路透）

▲歐盟藥管局關注具高傳染力的Delta變異株。（圖／路透）

中央社

今年初首度在哥倫比亞發現的Mu變異株近期被世界衛生組織列為「需留意變異株」之一。歐盟藥品管理局9日表示，Mu變異株恐更令人擔憂，因為它可能具有增強的免疫逃逸特性。

歐盟藥管局（European Medicines Agency）疫苗策略部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）在媒體簡報會表示，歐盟藥管局主要關注具高傳染力的Delta變異株，同時「也研究可能正在傳播的其他變異株，像是（在秘魯發現的）Lambda以及更近期的Mu變異株」。

他說：「Mu變異株可能更引人擔憂，因為它可能具有增強的免疫逃逸特性。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Mu變異株目前已在歐洲等地現蹤；卡瓦列里表示，位於荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的歐盟藥管局，將與疫苗開發商討論當前疫苗對付Mu變異株的效果。

他並指出：「然而，我不得不說，我們還沒有數據可以顯示Mu變異株傳播得那麼厲害，以及它是否有機會取代Delta變異株成為主流病毒株。」

包含造成COVID-19的SARS-CoV-2在內，所有病毒都會隨著時間發生變異。大多數變異僅有些微或完全沒有作用，但有些則會影響病毒的特性，包括它們傳播的難易程度、引發疾病的嚴重程度以及對疫苗的抗性。

此外，世衛組織表示，同時被稱為B.1.621的Mu變異株目前全球盛行率低於0.1%，但哥倫比亞境內Mu感染患者占39%。

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