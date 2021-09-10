吳釗燮專文登上美媒　喊話聯合國「現在是接納台灣的時刻」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

第76屆聯合國大會即將開議，外交部長吳釗燮專文昨天登上美國「波士頓環球報」，在各國抗疫之際強調台灣有能力幫忙，將台灣拒於聯合國門外對全球是道德及實質損失。

吳釗燮在「想像納入台灣－更具韌性的聯合國體系」文中寫道，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續肆虐全球，Delta變異病毒株帶來另一波疫情高峰，世界各國無不殷切期盼聯合國能強化作為解決危機，迎接更佳的復甦及永續重建。

他表示，台灣成功防疫近一年，過去幾個月如同其他許多國家面臨一波升溫的疫情。但台灣控制得宜，因此更有能力與友邦及夥伴國家合作因應疫情帶來的挑戰。

吳釗燮說，在中華人民共和國施壓下，聯合國及其專門機構持續援引1971年聯大第2758號決議，作為排除台灣參與的法律依據。但決議文字十分明確，僅處理中國在聯合國的代表權，隻字未提中國所稱對台灣擁有主權，也未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

文章寫道：「中華人民共和國從未統治台灣，這是事實，也是台灣海峽兩岸的現狀，只有台灣人民以民主程序選出的政府，才能在國際上代表台灣。中華人民共和國藉由將2758號決議與北京的『一中原則』劃上等號的錯誤作法，專斷地將其政治立場強加於聯合國。」

吳釗燮說，聯合國不當排除台灣，還阻礙台灣公民社會參與，台灣護照持有者不被允許進入聯合國參訪或出席會議，台灣媒體也無法取得記者證入場採訪。遭受如此歧視性待遇的唯一原因就是國籍。

他說，將台灣人民排除在聯合國之外，不僅有損多邊主義理念，違反聯合國成立宗旨揭櫫尊重人權及基本自由的原則，更有礙聯合國的整體努力。

吳釗燮表示，過去60年，台灣持續向全球各地夥伴國家提供援助，聯合國通過2030年永續發展議程後，台灣聚焦協助其夥伴達成永續發展目標（SDGs），近來則致力於協同抗疫及疫後復甦。

文末寫道：「世人共同致力邁向復甦之際，將有能力做出貢獻的夥伴拒於門外對全球而言是道德及實質的損失。台灣是世界的良善力量，現在正是接納台灣、讓台灣幫忙的時刻。」

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