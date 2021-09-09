辣模失蹤2天鎖密室！袋子套頭「雙手反銬」慘死　離奇真相曝光

▲25歲女模克里斯蒂娜陳屍密閉公寓裡。（左圖／翻攝臉書帳號Kristina Novitskaya；右圖／翻攝podium.ru）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其博德魯姆（Bodrum）發生一起離奇案件，25歲女模克里斯蒂娜（Kristina Novytska）被發現陳屍在密閉公寓裡，她雙手反銬背後、坐在椅子上，嘴巴遭膠帶封住，頭上還套著一個袋子，氣絕多時。但是，調查人員深入追蹤後，卻發現這是一起「自殺」案件。

《鏡報》等外媒報導，本案發生於今年1月3日，但直至本周才宣告結案。房東當時被其他房客告知，克里斯蒂娜已經失蹤2天，他感到十分擔憂，於是在鎖匠協助之下進屋，卻目睹驚悚場景。儘管醫護人員迅速抵達，卻只能宣告該女不治死亡。

調查人員一開始認為，這肯定是一起謀殺案，但各項證據卻指出，克里斯蒂娜是自殺身亡。他們發現，公寓門窗全都緊閉上鎖，沒有任何闖入痕跡，而且周遭監視器畫面也證實，死者正是最後一位進入公寓的人。

調查人員還指出，遺體附近散布著繩索、圍巾以及5個使用過的袋子，顯示死者曾試過多種不同方式輕生；克里斯蒂娜死前4天網購了那副手銬，紙盒就放在遺體旁邊。

此外，死者母親證實，女兒正在服用抗憂鬱藥物，疫情封鎖期間感到非常痛苦，並且經常偏頭痛。最關鍵的是，克里斯蒂娜傳給男友的最後一封訊息寫著，「如果我死了，你會照顧我的家人嗎？」

最後，調查人員研判，克里斯蒂娜把家中門窗上鎖後，服下大量安眠藥，把塑膠袋套在頭上，再將自己反銬在椅子上，結束了自己的生命。但他們也坦承，目前仍無法確認自殺動機。

克里斯蒂娜來自烏克蘭，畢業於基輔國立語言大學，土耳其語流利，她原本計畫飛回家鄉一趟，未料沒能挺過這一關。儘管友人們全都不相信此項判決，但無人提出指控，本案宣告結案。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast