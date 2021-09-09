土狼突然衝出草叢飛撲　散步老人被恐怖撕咬路人嚇逃畫面曝光

▲老人突然被土狼攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一名老人帶狗街上散步時，突然從草叢中衝出一頭土狼，嚇得附近民眾四處逃跑，然而老人慘被狠狠咬住無法掙脫，幸好一名路人手上拿著棍棒幫忙，才成功制伏這頭惡狼。

事件發生在浦那市(Pune)赫德塔魯卡區(Khed taluka)的Kharpudi村，影片中可看到，老人散步到一半，突然被土狼飛撲咬住，雖然所養的寵物狗在旁狂吠想要保護他，可是仍無法阻止攻擊，差點就要被拖入草叢中。據了解，土狼是體型中等偏小的肉食性動物，外型看起來像狗一樣頭短而圓，毛色通常為棕黃色或褐色。

老人後來在熱心民眾幫忙下成功脫困，森林保護部門員工賈亞拉梅戈達(Jayaramegowda R)表示，「一名老人與一名騎士被土狼攻擊受傷，由於事件十分罕見，我們後來發現這頭土狼受了傷，有可能是因為這樣才會主動攻擊人」，他們趕到時土狼已被打死，將會對2名傷者提供賠償。

