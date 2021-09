土狼突然衝出草叢飛撲　散步老人被恐怖撕咬路人嚇逃畫面曝光

▲老人突然被土狼攻擊。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一名老人帶狗街上散步時,突然從草叢中衝出一頭土狼,嚇得附近民眾四處逃跑,然而老人慘被狠狠咬住無法掙脫,幸好一名路人手上拿著棍棒幫忙,才成功制伏這頭惡狼。

事件發生在浦那市(Pune)赫德塔魯卡區(Khed taluka)的Kharpudi村,影片中可看到,老人散步到一半,突然被土狼飛撲咬住,雖然所養的寵物狗在旁狂吠想要保護他,可是仍無法阻止攻擊,差點就要被拖入草叢中。據了解,土狼是體型中等偏小的肉食性動物,外型看起來像狗一樣頭短而圓,毛色通常為棕黃色或褐色。

老人後來在熱心民眾幫忙下成功脫困,森林保護部門員工賈亞拉梅戈達(Jayaramegowda R)表示,「一名老人與一名騎士被土狼攻擊受傷,由於事件十分罕見,我們後來發現這頭土狼受了傷,有可能是因為這樣才會主動攻擊人」,他們趕到時土狼已被打死,將會對2名傷者提供賠償。



