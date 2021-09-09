快訊／日本19地區再延長緊急事態至30日！　新冠煞不住擬推第3劑

▲日本當局再度延長緊急事態宣言，引發民怨。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本受到新冠疫情蔓延影響，目前一共有21個都道府縣宣布緊急事態宣言，預計於12日解禁。不過由於部分指標尚未回穩，因此日本當局決定延長除了宮城縣與岡山縣以外19個地區的緊急事態宣言，時間將到30日為止，而宮城縣與岡山縣則是降級進入蔓延防止重點措施。

根據《日本放送協會》報導，日本當局9日上午召集傳染病專家舉行「基本對策方針分科會」，經濟再生大臣西村康稔在會議中表示，原訂於12日解除緊急事態宣言的21個地區中，除了宮城與岡山外，其餘地區仍然面臨嚴峻的醫療狀態，因此在與地方政府取得共識後，希望能將這19個地區的緊急事態宣言延長至30日。

▲除了宮城與岡山外，其餘19個地區將會繼續維持緊急事態宣言。（圖／路透）



日本目前共有21個都道府縣處於緊急事態宣言，包含東京、埼玉、千葉、神奈川、北海道、宮城、茨城、櫪木、群馬、靜岡、岐阜、愛知、滋賀、三重、京都、大阪、兵庫、岡山、廣島、福岡以及沖繩。隨著19個地區延長緊急事態宣言，宮城與岡山將會改為蔓延防止重點措施，而原先處於蔓延防止措施的12個地區中，富山、山梨、愛媛、高知、佐賀、長崎等6縣將會準時解除。

西村康稔呼籲民眾減少外出機會，避免前往人潮複雜的場所，同時也要求大型營業場所加強入場管制，並籲請各公司行號改為線上辦公。他說，「目前要先徹底強化醫療資源，而減少新增確診也是極為重要的一環，希望國民能夠持續配合協助，盡可能減少確診人數，減輕醫療負荷。」

當局在基本對策方針分科會取得專家同意，並在國會進行事前報告，稍早召開對策本部會議，正式拍板定案。首相菅義偉稍晚將會召開記者會說明相關事宜。根據最新方案，緊急事態宣言適用對象有19個都道府縣，而重點措施適用地區則為8縣。

另一方面，基本對策方針分科會會長尾身茂9日也向記者透露，醫療專家已經集體向政府提案，要求替民眾施打第3劑疫苗作為加強劑。

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