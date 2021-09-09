打輝瑞疫苗「影響精子質量」？　日不孕專家找來11男　實測結果曝！

▲日本不孕專家針對疫苗與男性精子質量的關聯性進行調查。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

有傳聞指稱，接種新冠疫苗可能會對男性的精子品質產生不好的影響，因此讓部分民眾因害怕「失去雄風」，而不敢接種，不過日本就有專治不孕的診所對此進行了調查，研究疫苗對於男性精子品質的影響與關聯性，其中涉及的角度從精子數量與濃度，到精子的活動力。

根據《日本新聞網》報導，這項調查從大阪與東京的不孕診所中，搜集了11名未曾感染新冠肺炎的男性受試者，分析他們4個時期的精子數量、濃度以及活動力等，而這4個時期分別是接種輝瑞疫苗前、接種第一劑的2週後、接種第二劑的2週以及接種第二劑的4週後。不僅如此，這也是全球首次針對精子質量的精子DNA損傷率進行分析。

▲數據顯示，並未有明顯影響。（圖／路透）



根據研究結果，假設接種疫苗前的精子濃度是100，那麼在接種第二劑疫苗的4週後則為122.8，在統計上並沒有顯著的差異。此外，在其他各個時期與項目上，也沒有發現疫苗對於精子會產生的負面影響。

專治不孕的診所「リプロダクション・クリニック」CEO兼醫師石川智基表示，「由於一些錯誤的消息，有很多患者擔心打了新冠疫苗會導致不孕。但事實上完全沒有問題，因此我建議最好還是盡量接種疫苗。」

由於此次研究僅針對11名男性進行調查，該診所未來預計與美國邁阿密大學共同合作，針對更多的受試者進行疫苗對男性精子的長期影響與加強劑會帶來的變化等調查。

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