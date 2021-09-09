「民調冠軍」河野太郎10日正式宣布參選自民黨總裁　角逐下任首相

▲日本行政改革大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本行政改革大臣河野太郎預計10日正式宣布參選自民黨總裁選舉。他在各項民調中，支持度領先他人，是下任首相的最有力人選，而他不僅獲得現任首相菅義偉的支持，如果民調排名第二的石破茂決定放棄參選，也有可能轉而支持他。

根據《時事通信社》報導，繼岸田文雄與獲得前首相安倍晉三支持的高市早苗宣布參選後，現年58歲的行政改革大臣河野太郎也預計在10日召開記者會正式表態參選，如此以來，本屆自民黨總裁選舉將與2020年一樣，維持3人以上的競爭模式。

▲河野太郎獲得首相菅義偉的支持。（圖／達志影像／美聯社）



河野太郎隸屬於麻生派系，他9日與麻生派顧問麻生太郎本人會面，一旦獲得麻生太郎支持，將會大幅增加勝算，有望成為菅義偉接班人。事實上，河野太郎早在2009年就曾經出馬自民黨總裁選舉，此次已是第二次，2020年前首相安倍晉三因病請辭時原本也有意參選，但卻被麻生太郎勸退，因而放棄。

自民黨總裁選舉將於17日正式公告，29日舉行投開票作業，由於2020年9月前首相安倍晉三卸任時疫情嚴重，因此當時自民黨在改選繼任黨魁時並未舉行黨員投票，因此這也是睽違3年首度舉辦黨員投票。選票將由383票的國會議員票與383票的黨員票組成，共計766票。

受到新冠疫情蔓延影響，原本要在自民黨本部舉行的國會議員投票，改於東京某飯店內執行。根據自民黨黨內章程，通常在選舉前一年為止連續繳納2年黨費的黨員才有黨員投票的投票權，但是這次黨魁選舉與3年前相同，將特例給予僅繳納去年1年份黨費的黨員們投票權。

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