別再用棉棒掏耳！「2坨噁爛蠟球」塞滿耳道　驚見恐怖印記

記者詹雅婷／綜合報導

國外聽力專家莫里斯巴爾柏（Rhys Morris-Barber）拍片提醒，提醒大眾千萬別用棉花棒掏耳朵，因為這會把耳垢推入耳道更深處，恐怕因此傷及耳膜。如今他所拍攝的耳道清潔影片受到高度關注，可見患者耳道被偏黃、深褐色的硬塊耳垢塞滿滿。

太陽報報導，莫里斯巴爾柏前陣子幫一名患者看診，已知病人經常使用棉花棒掏耳朵，然而平時會有耳鳴的狀況發生，甚至有耳朵塞住的感覺。依據影片，他利用吸力工具來清除耳垢，不斷針對耳垢來回動作，最後終於用鑷子把木塞狀黏糊球體耳垢取出，接著再把殘餘耳垢清除。

▲患者耳道塞滿耳垢。（圖／翻攝自抖音，下同）

莫里斯巴爾柏說明，使用棉花棒掏耳朵會把耳垢全擠壓在一起，到最後會變得相當硬，逐漸形成貼合耳道的形狀。以此個案為例，他從患者兩側耳內取出2顆木塞狀耳垢，擺在一起總長約2公分，其中一個還有棉花棒形狀的凹痕。這意味著，患者平時會用棉花棒戳耳朵來清理耳道。

另一方面，藥劑師菲爾戴（Phil Day）也不建議使用棉花棒來挖耳朵，因為這會把耳垢推入耳道深處，進而造成耳膜不適甚至破裂，基本上是弊大於利。菲爾戴也說，耳朵其實需要部份耳垢作為保護，避免細菌侵害，到了一定程度也會自動排出多餘耳垢。

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