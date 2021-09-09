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日防衛大臣「台灣出事日本無法置身事外」　外交部：深化夥伴關係

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸的軍事能力急速增強，引起國際社會警戒。日本防衛大臣岸信夫日前接受日本媒體《每日新聞》專訪提到，「台灣若出事日本也無法置身事外」。對此，外交部發言人歐江安9日表示，台灣與日本是珍貴朋友，將持續擴展、鞏固及強化台日間各領域的友好合作，深化台日全方位的夥伴關係。

岸信夫日前表示，日本期待台海問題由兩岸當事人間直接對話與和平解決的立場沒有改變，不過，兩岸軍事平衡逐漸傾向有利於中國，且差距正逐年擴大，台灣距離日本最南端的與那國島僅110公里，台灣發生事情日本也無法置身事外。日台間維持著非官方的實務關係，在各種領域都有許多交流，需持續保持關注。

對此，歐江安表示，外交部樂見並歡迎國際社會及各界友人持續關注台灣海峽的和平與穩定。台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色，我國政府將在既有深厚基礎上與日本等理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

歐江安說，台灣與日本關係密切友好，共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，擁有密切經貿關係及人員往來；台灣與日本彼此是重要夥伴及珍貴朋友。我方將持續擴展、鞏固及強化台日間各領域的友好合作，共同深化台日全方位的夥伴關係。

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