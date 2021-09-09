阿富汗女性「不准運動」上街抗議遭狂鞭棍打　塔利班示威禁令曝光

▲阿富汗首都喀布爾7日爆發示威。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

塔利班宣布成立臨時內閣，但由於成員皆為忠誠男性聖戰士，引發外界質疑與各地女性示威，竟以鞭笞、棍棒毆打的暴力方式驅離人群；政府官員也證實，「阿富汗伊斯蘭酋長國」不允許女性打板球，或找從事任何可能暴露身體的運動。

CNN、《衛報》等外媒報導，塔利班的臨時內閣組成，以及加強鎮壓示威行動，都被視為違背原先「溫和包容」的承諾。該政權8日頒布法令，禁止未獲批准的集會、抗議以及相關口號標語，違者將面臨「嚴重法律後果」；此前全國各地多座城市掀起示威，但都遭強硬驅離，發生暴力衝突，甚至造成死傷。

▲塔利班目前已有多項行動被認為違背「溫和包容」的承諾。圖為喀布爾7日爆發的示威。（圖／路透）



CNN根據現場照片及影片報導，喀布爾女性8日走上街頭，抗議臨時政府完全沒有女性成員，她們大喊「阿富汗女性萬歲」、高舉寫著「沒有政府可以否認女性存在」以及「我將一次次唱頌自由之歌」的標語，卻遭聖戰士使用鞭子與棍棒攻擊。還有目擊者透露，記者與圍觀群眾也遭波及。

其中一名參加示威的婦女表示，一些抗議者遭鞭打，並被要求乖乖回家，承認與接受「阿富汗伊斯蘭酋長國」，但她憤怒地說，「為什麼要接受這個不給予我們包容和權力的國家？」另一名女性認為，塔利班已經「證明他們不會改變」，「我們要問國際社會……那些維護女權的人現在在哪裡？」

▲塔利班聖戰士用槍指著抗議人士。（圖／路透）



塔利班文化委員會副主席瓦西克（Ahmadullah Wasiq）於8日接受澳洲《SBS世界新聞》獨家採訪時證實，阿富汗女性不能參加任何體育活動，「她們可能面臨臉部及身體部位沒被遮掩住的情況，伊斯蘭教不允許女人在這種情況下被看見」。

瓦西克認為，如果允許女性參加體育活動，無疑將有很多人觀看女性的「照片和影片」，而這是不可能發生的。他強調，塔利班不會妥協這個強硬立場，「即使我們面臨挑戰與問題，也會為宗教信仰而戰，讓人們遵守伊斯蘭教義」。

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