肇事者「以為沒人」撞車逃逸　車主靠善心字條索賠22萬

▲一名肇事者撞到保險桿後逃逸，車主靠目擊者字條找到嫌犯。（示意圖／達志影像）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國倫敦一名男子約翰（John）日前發現，停在路邊的車被撞了，後方保險桿受損嚴重，肇事者早就不見人影，也沒有留下聯絡資訊，不過，他在車上找到一張目擊者留下的字條，覺得非常幸運，因為如果沒有字條，他將自己承擔高達22萬元的維修費用。

根據《太陽報》報導，約翰在推特放上目擊者留下的字條，上面寫著：「我們看到一台灰色福斯polo車倒車時，撞壞你車子右後方的保險桿。他們的車牌是xxxx xxxx，如果你想要討論細節，這是我的電話xxxxxxxx。」左下角還有附註「我們有那台車的照片」。

原本貼文上寫，賠償金額為3000英鎊（約新台幣11萬4000元），但是後來約翰表示，修理工說可能要5000~6000英鎊（約新台幣19萬~22萬元），甚至更多。

網友看完紛紛稱讚目擊者的做法，也釣出許多有類似經驗的人分享自己的故事，還有人說，他也是車子被撞，但是沒人看到肇事者，所以損失都是自己負擔。