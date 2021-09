北韓無預告「深夜閱兵」畫面曝光　分析揭1關鍵：這次準備倉促

▲北韓平壤9日午夜舉行閱兵式。(圖/翻攝自北韓《勞動新聞》,下同)

記者張寧倢/綜合報導

南韓聯合參謀本部相關人士9日透露,南韓軍方偵測到北韓深夜舉行閱兵式的跡象,而專門觀察北韓動向的「北韓新聞」(NK News)稍早取得北韓官媒《勞動新聞》9日電子版新聞,頭版頭條大幅刊載「慶祝朝鮮人民共和國創建73年,盛大舉行安全武力閱兵式」,首圖可見金正恩站在廣場高台上舉手敬禮。

▲北韓《勞動新聞》9日電子版頭版新聞刊載閱兵式相關細節。

根據NK News報導,據多名消息人士指出,平壤市9月9日午夜與凌晨1時左右兩次燃放煙火,一場倉促組織籌劃的閱兵式在午夜展開,而NK News也在推特即時更新了北韓官媒《勞動新聞》9日電子版頭版的截圖,其中可以看見大大的標題寫道,「慶祝朝鮮民族主義的人民共和國創建73年,盛大舉行民間與安全武力閱兵式」,首圖則可以看見領導人金正恩站在高台正中央,左右兩側高官簇擁。

此外,《勞動新聞》也曝光了深夜閱兵的現場照片,平壤金日成廣場看台擠下萬名觀禮人群,儀式上燃放煙火的畫面也被捕捉下來。除了看到多輛武裝車乘載不同型號的砲彈武器外,也能看整排的自走砲與一群佩戴北韓國產防毒面罩、防護裝的士兵,但目前未出現任何洲際彈道飛彈的照片。廣場高台上的金正恩則是身穿淺灰色西裝,拿著望遠鏡巡視遊行隊伍,一旁站著他的心腹、勞動黨組織書記趙甬元,眾人表情嚴肅。據悉,金正恩未對此次閱兵發表任何談話。

在閱兵式舉行前,NK News就獲得消息人士指出,平壤地區8日深夜可以聽見飛機飛過上空的聲音,道路實施夜間封閉,路上一台車都沒有,這通常代表首都即將發生大事。儘管當天北韓官媒未曾透露任何遊行細節,分析人士仍猜測閱兵將於9日午夜開始,而這次的閱兵式準備工作似乎比近年的幾次閱兵還要倉促,參與的平民和部隊演練時間比往常還要短,可能因為73周年不是特殊年份,閱兵式的時間與規模都有所壓縮,能亮相的武器相對有限,彈道飛彈未在其列。

BREAKING: Rodong Sinmun photos of last night's parade show marches by North Koreans in allegedly domestically produced hazmat suits pic.twitter.com/6QAmwtd7zL

BREAKING: Rodong Sinmun photos of the parade do not show any ballistic missiles, while photos show North Korean troops marching as Kim Jong Un watches pic.twitter.com/ha9F0DqR0w