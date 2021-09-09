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比基尼少女「乳波蕩漾」曬日光浴　他拳頭硬了　邊爽看邊罵不檢點

▲▼比基尼少女組「乳波蕩漾」曬日光浴　他拳頭硬了大罵：不檢點。（圖／@ggarbagefairy）

▲少女們只是穿著普通的比基尼在海邊曬日光浴而已。（圖／@ggarbagefairy）

記者王佩翊／編譯

美國一名男子跟家人到科羅拉多州的一處海灘度假時，看到一群身穿比基尼的辣妹，沒想到他竟氣得突然衝上前去大罵這群女孩「不檢點」，他甚至還稱，怎麼可以只穿著內衣和丁字褲就出來「荼毒年輕人」。此番言論瞬間惹惱只是來度假的女孩們，雙方隨即吵了起來，後來甚至還分別在各自的TikTok帳號延續戰火。

TikTok帳號@ggarbagefairy日前發布了一段被陌生男子騷擾的影片，影片中一名名為多恩（Logan Dorn）的男子突然指著原po說，「妳們為什麼穿成這樣？那是丁字褲、內衣，請你們考慮到年輕人，他們不該看到這種色情的東西。」然而事實上，原po以及朋友們只是穿著比基尼在海邊玩耍而已，多恩的「正義魔人」言論也讓她們超傻眼。

@ggarbagefairy

Part 1###harrassement ##feminism #fuckmen

♬ original sound - Mia

影片中可以聽到其中一名女生當場回嗆，「我們不是來打擾你的，請你離開好嗎？我們只是穿著泳衣待在海灘上而已。」但多恩卻稱，「妳們是在炫耀身材！」讓女孩們傻眼表示，「我沒有炫耀什麼東西，你可以不要看，閉上你的眼睛啊。」

多恩氣得表示，「妳們自己看看四周，這裡只有妳們這麼『突出』。」他還說，「在美國，人民都有言論自由。如果上帝的男人不站起來發聲，那麼社會將會向下沉淪，因為沒有道德。」不僅如此，多恩還狠酸少女們是故意想讓所有人看見，獲得「我很漂亮」的成就感，但隨即被對方反嗆，「我們絕對夠漂亮！」

@loganvandorn

The Truth Will Set You Free ##jesus ##thetruthwillsetyoufree ##christian ##jesuslovesyou ##jesussaves ##truth

♬ original sound - Logan Dorn

雙方就這樣砲火全開地互相抨擊，甚至還將相關影片po上TikTok。多恩錄製影片稱，「那時我聽到我的家人說，要趕緊走了，因為這裡有人穿得太露，不想讓小孩看到這種東西。當時突然就有一股正義的憤怒湧上我的身體，於是我鼓起勇氣去告訴這些女孩，她們穿的衣服一點都不適合出現在一個9歲或6歲的男孩面前。」

不過多恩隨即被網友砲轟，「這也太尷尬了吧，有夠好笑」、「那裡不是你強調自己觀點的地方好嗎」等。據悉，這群少女才18歲，她們說，當時其實有很多人也穿著同樣的比基尼，但是多恩卻突然針對她們，甚至構成騷擾，實在是很傻眼。

▲▼比基尼少女組「乳波蕩漾」曬日光浴　他拳頭硬了大罵：不檢點。（圖／@ggarbagefairy）

▲多恩氣得跟家人一起衝上前去罵人。（圖／@ggarbagefairy）

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