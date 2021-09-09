南韓弘大爆出狼師性侵　「妳遲早得和我做愛」至少10女學生被硬上

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓知名私立大學「弘益大學」（下稱弘大）爆出一名藝術學院教授自2018年起，長期做出脅迫學生與他發生性關係、性騷擾言論、情緒性的言語暴力，甚至說出「你早晚會和我做愛，乾脆現在就訂個日期吧？」等誇張行徑，遭受性侵的學生至少10人。

▲南韓弘大一名藝術學院教授性侵至少10名學生。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》等報導，弘大學生8日發起聯合行動，在首爾麻浦區弘大校園正門前公開舉行記者會，要求校方盡速辭退「蹂躪人權」、「權力暴力」的藝術學院A教授，並對受害學生採取保護措施。學生在記者會上表示，3年來已有至少10名學生遭教授性侵得逞，同時還舉出許多不可接受的受害事例。

學生證言，A教授在幾年前南韓「N號房」性剝削事件當時曾對女學生說，「如果妳不當作家，早就能靠N號房賺很多錢。」另外，A教授也曾向學生表示，「妳早晚會跟我做愛的不是嗎？乾脆現在就訂個日期吧？」語畢還半脅迫地打開手機的日曆APP。他還說過，「眼神看似什麼都不懂，但卻是最了解那些事的吧」、「你自慰了嗎？」、「要和像我這樣有影響力的人上床才能成功」，更多次向女學生提及自己的性交易經歷。

抗議學生也提及A教授的暴力言行，曾說「看到長得醜的孩子就會吐出來，連臉都不想撇一眼」、「那XX的台詞會讓人想痛毆一頓」、「真想揍你」、「我可以讓你在藝術界走不下去」、「你們知道XXX（某學生）有憂鬱症嗎？」等言論，公然在講台上表現出對女性、地區、外貌、家庭環境、心理疾患的歧視。此外也有人質疑，A教授動員學生參加他私人的個人事業，讓學生幫他做外包工作卻未曾支薪。

聯合行動的學生代表計畫，在進行法律程序的研討後，將於下月對A教授提起刑事訴訟，敦促向校方辭退A教授、保護學生、調查真相。參與聯合行動的共有弘大藝術學院學生會與校外的藝術、女性、政黨等總共17個團體組織。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast