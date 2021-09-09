「突破性感染」這2類人重症風險最高　美CDC最新數據曝光

▲美國奧克拉荷馬州的新冠患者正在住院接受治療。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

CNN報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）分析指出，完全接種者染疫後住院或死亡的機率，比未接種者低了許多，雖然「突破性感染」的罕見重症案例確實正在發生中，但比例不到萬分之一，且年長者及用有多種潛在疾病者風險最高。

截至8月30日，美國CDC接獲1萬2908件「突破性感染」患者住院或死亡通報，但該國當時已累計超過1.73億人完全接種，因此比例僅占不到1.3萬分之一。

該機構也發現，「突破性感染」住院病例約70％是65歲以上成人，而病歿病例約87%是65歲以上成人。雖然此數據來自各州自願通報，完整性可能不足，但多項研究也指出相似趨勢。

▲美國CDC指出，「突破性感染」住院願者年紀通常較大，且擁有至少3種潛在疾病。（圖／達志影像／美聯社）



CDC上周發布的一份研究指出，美國未接種成人染疫住院的機率，是完全接種成人的17倍；此外，因「突破性感染」住院的患者年紀往往更大，且擁有至少3種潛在疾病。

舉例來說，「突破性感染」住院病例的年齡中位數為73，約71%擁有3種以上潛在疾病，例如糖尿病、心臟病、免疫疾病等等；未接種者的染疫住院病例中，年齡中位數是59，約56%擁有3種以上潛在疾病。

此研究透過新冠肺炎住院監測網絡（COVID-NET）數據，分析今年1月24日至7月24日，14州內4700起新冠住院病例。此人數約占美國人口10％，而該論文尚未受到同儕審查或發表。

▲耶魯醫學院的研究發現，施打疫苗有效減緩疫情。（圖／達志影像／美聯社）



其他機構的研究也有類似發現，耶魯醫學院分析今年3月底至7月因各種原因住院的近1000名患者，其中約18％打過至少1劑疫苗，約6%完全接種。他們發現，篩檢結果呈陽性的患者中，一半沒有出現任何症狀，此外，重症患者的年齡中位數為80，大多數有心血管疾病，超過1/2有過重問題，一半有肺部疾病，一半有糖尿病。

耶魯醫學院心臟病學副教授亨全醫師（Dr. Hyung Chun）於7日指出，儘管「突破性感染」病例非常罕見，但隨著變異株出現以及患者接種後的時間推移，仍在變得越來越頻繁，「確認誰更可能在接種發展新冠重症，對於持續努力減緩突破性感染影響的努力，至關重要」。

他也指出，此研究證實「疫苗是非常有效的」，否則可能面臨一場更致命的疫情，但儘管如此，考量到「突破性感染」病例持續增加，「我們仍必須保持警惕，採取防疫措施，例如在室內戴口罩及保持社交距離」。

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