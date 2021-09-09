12歲女Google地圖發現「通往地心的洞」　爆熱議後地標悄悄消失

▲「通往地心的洞」到底是什麼，目前沒有人知道。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名12歲女孩日前和家人計畫到英國中西部一座近海島嶼出遊，但她在用Google地圖查詢島上路徑的時候，卻意外發現一處景點名叫「通往地心的洞」，瞬間吸引她和爸爸的注意，之後更在網路上掀起討論；不過現在該地標已被移除。

綜合英媒報導，12歲女孩名為查普曼（Rory Chapman），她計畫和家人到西柯比（West Kirby）近海的西爾布瑞島（Hilbre Island）出遊，卻透過Google衛星發現島上竟然有能夠「通往地心的洞」。該處景點就在「中間眼」（Middle Eye）景點的下方，但在不久前她根本沒看過這個地標。

▲地標現已被移除。（圖／翻攝自Google Maps）

查普曼說在疫情封城期間，她和媽媽一起學習地理時曾仔細看過西爾布瑞島，「我之前從來沒注意到過，我看到的時候想說『等等，這是什麼？』，難道有人在島上挖了一個大洞嗎？」

查普曼36歲的爸爸尚恩（Sean）也同樣困惑，他們把這件事情放上往後引起討論，而且都沒有網友能夠解答那個洞的由來，或是為什麼在那裡。很快地，地標就被移除了，現在只能透過手動輸入「Hole to the centre of the earth」才能找到大概位置。

西爾布瑞島上自然生態豐富，是河口內的自然保留區，具有重要的科學意義。