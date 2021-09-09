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風箏線誤觸高壓電纜！　爸崩潰見12歲男童「燒成焦屍」

▲▼風箏。（圖／視覺中國）

▲男童疑放風箏誤觸電纜慘死。（圖／視覺中國）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一名12歲男童，疑似在放風箏時線不小心碰觸到高壓電纜，瞬間通電死亡。父親發現男童時人已燒成焦屍，全身嚴重燒燙傷，四肢的傷勢尤其嚴重。

綜合外電報導，該州瓜拉內西亞市（Guaranesia）男童拉敏（Adrian Chaves Lamin），一天早上出去放風箏後卻沒有回家，直到11點多才被外出找人的父親發現。他倒在一處農場旁，全身因嚴重燒燙傷而呈現焦黑慘況；醫護人員於12點30分趕到現場，宣布拉敏已經身亡。

警方調查指出，風箏線是由尼龍材料包裹金屬線製成，因此死因可能是放風箏時線誤觸電線，導致高壓電瞬間通往拉敏全身。此外當地民眾通報上午8點30分左右發生斷電，後續長達數小時，時間點恰好與拉敏可能觸電的時間符合。確切死因仍在進一步調查當中。

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