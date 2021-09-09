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塔利班一上台就求美國：解凍阿富汗2700億儲備金　刪除制裁名單

▲▼塔利班最高政治領導人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）。（圖／路透）

▲塔利班新政府剛上台，馬上求美國解凍阿富汗央行的海外資產。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

極端組織塔利班7日宣布建立新政權「阿富汗伊斯蘭酋長國」，現在不僅積極尋求國際承認，面對國內百廢待興的情況，也一直對外尋求實質支援，甚至新政府才剛上台不久，就馬上求美國解凍阿富汗央行在海外的100億美元（約新台幣2700億）儲備資產，並且希望美國和聯合國將塔利班領導人的名字從制裁名單中刪除。

在今年8月中的，阿富汗政府突然垮台的時候，引發外界質疑阿富汗央行的海外資產，是否會流入塔利班手中的疑慮，於是美國財政部祭出殺手鐧，透過美聯儲和美國銀行管理體系，將阿富汗的海外資產凍結，防止這些現金流入塔利班政權。

▲美國前聯準會主席葉倫（Janet Yellen）也將被拜登任命為首位女性財政部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國雖然灰頭土臉的離開阿富汗，但財政部長葉倫（Janet Yellen）祭出的金融戰殺招，還是讓塔利班不得不屈服。（圖／達志影像／美聯社）

「國際貨幣基金組織」所提供的數據指出，阿富汗央行的資產將近100億美元，相當於全國GDP的3分之1，這些資產絕大部分都不在阿富汗，其中數十億美元資產被保存在美國。

根據《央視》報導指出， 已知的阿富汗央行資產包括，基本都是美元的外匯現金儲備，大約有3.62億美元；黃金儲備，價值約13億美元，大部分存在紐約聯邦儲備銀行；另有價值61億美元投資，主要是美國長期國債和短期國債。

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