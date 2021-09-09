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研究1類人打2劑疫苗　竟成「超級免疫體質」！連變種病毒也能抗

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲染疫者康復再打2劑疫苗，竟然可以獲得超強免疫體質。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

外國的研究機構發現，有一些感染新冠肺炎的人康復後，接種2劑mRNA疫苗（輝瑞BNT、莫德納），就可能獲得超人一般的對抗新冠病毒的免疫體質，這種「混合免疫者」的體內抗體，為自然免疫者的100倍，除了可以對抗原始及變種的新冠病毒外，連對其他的冠狀病毒（例如SARS病毒）都能產生免疫力。

綜合外媒報導，有多項研究顯示，民眾感染新冠肺炎康復後，體內會自然產生抗體（自然免疫者），若這一類的免疫者再接種mRNA疫苗，將會產生超出預期的免疫反應。臨床研究人員表示，這類混合免疫者在面對Beta變種病毒時，體內所產生的保護性抗體，為自然免疫者的100倍。

報導也解釋了自然免疫、疫苗免疫的工作原理，新冠感染者康復後，體內的免疫系統會針對病毒建立保護機制，B細胞及T細胞等會記憶病毒，一旦未來有同樣病毒入侵，就會刺激抗體產生。mRNA疫苗原理則是會提供免疫系統「新冠病毒的一段遺傳物質」，讓免疫系統在病毒入侵時，可以識別病毒，產生抗體。

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲混合免疫者在面對Beta變種病毒時，體內所產生的保護性抗體，為自然免疫者的100倍。（圖／路透）

自然免疫者若在接種mRNA疫苗，便能加強免疫系統對病毒的記憶，除了會讓更多的細胞記住病毒外，甚至能預測出潛在新變種病毒。美洛克菲勒大學研究人員拿混合免疫者的血液進行測驗，發現混合免疫者的免疫系統可以辨識6種變種病毒，包含Delta及Beta，甚至其他的冠狀病毒（例如SARS病毒）都能產生抗體。

美國斯克里普斯研究所一名研究員埃里克（Eric Topol）表示，「我們低估了自然免疫的重要性，尤其當『感染』是最近發生的時候」、「當你用一劑疫苗加強這一點（自然免疫）時，就會把它（免疫能力）帶到目前世界上任何疫苗都無法匹敵的水平」。

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