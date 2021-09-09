戰鬥民族喝醉「比大小」贏了卻慘遭斷根！2個關鍵字學起來

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯2名從小一起長大的好朋友，竟然在喝醉酒後開始比較起彼此的陰莖大小，而年紀大卻「弟弟比較小」的一方，最後還輸不起拿斧頭斬斷好友的陰莖。其實發生這麼離譜的事情關鍵有2個，一是雙方已經連續狂飲2天的酒，另一個則是竟然因為比輸「斬斷」對方下體，本集《宇宙人外信》就要藉此介紹2個關鍵字的英日韓文用法。

俄羅斯媒體指出事發地點在烏拉爾地區的巴什科爾托斯坦（Bashkortostan），一名52歲男子和他47歲的友人一起喝酒，兩人連續放縱飲酒長達2天，直到他們臨時興起，決定來「一較長短」。

結果52歲男子發現自己才是「短根大叔」，輸不起的他一怒之下拿起一旁的斧頭，率先往友人的頭部打下去，接著在進攻對方下體；報導指出友人的陰莖被斬斷後，留下一個明顯可見的孔洞。被害人當場痛得大叫，引來鄰居報警事件才曝光。

▲俄羅斯男子被好友忌妒長度，下體慘被斬斷。（圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）



《宇宙人外信》最新一集介紹「狂飲、放縱飲酒」在英文中的用法，首先是動詞「binge」，意思是狂歡、放縱，因此放縱去飲酒可以說「binge drinking」，近來很紅的「追劇」，在英文中就是「binge watching」。

斬斷在英文中除了「cut off」以外，也可以用「chop off」表達，前者比較像是切斷、剪斷，後者則是帶有「剁」的意思。

相關關鍵字的日、韓文在完整節目中也會介紹到，有興趣可以直接點集連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

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