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根絕新冠病毒「希望渺茫」　WHO：未來要與病毒共處

▲▼2019冠狀病毒疾病,COVID-19,新冠肺炎,病毒。（圖／路透）

▲2019冠狀病毒疾病。（圖／路透）

文／中央社日內瓦7日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）官員7日表示，COVID-19病毒在全球各地未接種疫苗的國家境內持續突變，且先前寄望能根除此病毒的希望逐漸渺茫，因此未來人類很可能必須「與之共處」。

美國媒體CNBC報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在記者會上表示，「我認為，這種病毒將與我們同在，它會像流感病毒一樣不斷進化，成為影響我們生活的病毒之一。」

萊恩強調，「有人說，我們將會把這種病毒趕盡殺絕、連根拔除。事實上我們做不到，這非常、非常不可能發生。」

世界生組織官員先前曾表示，沒人能保證有了疫苗之後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）就會像其他病毒一樣在世界上消失。

包括美國白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）、莫德納藥廠執行長班塞爾（Stephane Bancel）等多位權威專家都曾警告，世界將必須永遠與COVID-19共存，就像流感一樣。

世衛官員說，如果全球及早採取因應措施，遏止病毒傳播，今日情勢可能會截然不同。

世衛流行病學家、COVID-19技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）7日說，「疫情爆發伊始，我們曾有機會（挽救局勢）。這場疫情大可不必變得如此糟糕。」

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