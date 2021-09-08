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王毅霸氣宣布中國提供「8.5億元」物資　援助阿富汗人民

▲▼ 塔利班領導層成員之一、談判代表巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）（圖／路透）

▲阿富汗新政權成立，正積極尋求國際承認，以及實質的物質援助。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

極端組織塔利班7日宣布建立新政權「阿富汗伊斯蘭酋長國」，現在積極尋求國際承認，以及實質的支援。中國外交部長王毅在北京以視訊方式，出席首次阿富汗鄰國外長會，並且宣布援助阿富汗人民2億元人民幣（約新台幣8.5億元）的物資。

王毅在會議上表示，今天的阿富汗站在歷史的十字路口，美國及其盟友倉促撤離，美國與西方推行的強權政治、軍事干涉和所謂「民主改造」以失敗告終。

王毅說，但阿富汗仍面臨人道、民生以及新冠疫情等嚴峻挑戰，一些國際勢力還可能藉助政治、經濟和金融手段給阿富汗製造新的難題，昨天，阿富汗塔利班宣布成立臨時政府，而政權的「臨時」性恰恰說明阿富汗的未來還具有很多不確定性。

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲中國外交部長王毅。（圖／翻攝中國外交部官網）

王毅指出與阿富汗可進行六方面合作協調：

1.幫助阿加強疫情防控。阿富汗是全球新冠疫苗接種率最低的國家之一，境內疫情存在加速擴散風險。各方可攜手合作，繼續向阿富汗提供抗疫物資和技術援助。中方決定向阿富汗人民首批捐贈300萬劑疫苗，也願在中國－南亞應急儲備庫項下，向阿提供更多的抗疫和應急物資。

2. 保持口岸開放。阿富汗經貿往來高度依賴陸路口岸。我們要在確保各國安全前提下，維持同阿富汗的口岸暢通。中方願積極研究恢復中阿貨運班列，支持其他鄰國同阿富汗加強通關能力建設，為阿富汗與外界互動，尤其是獲取人道主義物資提供便利。

3.加強難移民管控。美國及其盟友應在解決阿富汗難移民問題上承擔主要責任，同時向有條件和有意願接收阿難民的國家提供必要補償。我們呼籲塔利班提升施政的包容性和可預期性，讓百姓真正安居樂業，從根本上減少難移民的產生。同時，應大力支持聯合國等多邊機制為此發揮積極作用。

4.盡快提供人道主義援助。鄰國之間理應相互幫助，在對方有困難時伸出援手。根據阿富汗人民的需要，中方決定緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

5.深化反恐安全合作。阿富汗局勢變化給國際和地區反恐形勢帶來複雜影響。我們要敦促塔利班堅決同所有極端恐怖勢力徹底切割，並採取有效措施予以約束打擊。各方要加強情報共享和邊境管控合作，及時抓捕消滅自阿潛入的恐怖團伙，確保地區安全穩定。

6.開展禁毒合作。近期塔利班方面宣布，阿富汗將不再生產任何毒品。我們對此應鼓勵支持，並幫助阿富汗農民開展替代種植，共同消除本地區毒品來源。同時，中方願同各方採取聯合行動打擊本地區的跨國毒品犯罪，保護地區人民生命健康和社會穩定。

王毅最後說，今天的外長會是阿富汗近鄰國家合作應對阿局勢變化的首次嘗試，也標誌著阿富汗鄰國協調合作機制正式成立。這在當下十分及時，也十分必要。會議將發出阿富汗鄰國的共同聲音和明確政治信號。中國支持把這個獨具特色的機制繼續辦下去，通過這個平台分享政策主張、協調彼此立場、共同應對挑戰。

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