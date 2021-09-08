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這款變態！30多歲大叔戴「電子腳鐐」誘姦女童　向警方謊報居住地

▲▼電子腳鐐,南韓,南韓電子腳鐐,法務部（圖／CFP）

▲近來出獄的性犯罪者故意破壞電子腳鐐的事件頻傳。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

在南韓，只要曾涉及性犯罪，出獄後得依規定配戴電子腳鐐，並向政府與警務機關通報住處，包含住處地址等個人資訊會登記在政府官網供民眾查詢。首爾市一名30多歲的男子過去曾性侵3名未成年人，然而出獄後不僅向警方謊報住處，今年7月底還引誘、性侵未成年的女童。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，30多歲的男子A某今年7月29日，疑似利用匿名的團體聊天室當作誘餌，引誘未成年的B姓女童至他位於首爾市東大門區的住處性侵，事後遭到警方逮捕拘押。

A某曾於2009至2010年性侵3名未成年人，僅被判處6年徒刑，出獄後依規定須得對外公開個人資訊，並配戴5年可供追蹤定位的電子腳鐐。警方表示，A某出獄後曾於今年6月11日前往警察署通報自己變更居住地，6月26日，負責該案的搜查官依照登記地址前往A某位於首爾市中浪區的住處，確認A某住在半地下房。

然而，A某的實際居住地為首爾市東大門區，並非女性家族部管理的官網「性犯罪者通知e」所登記的中浪區半地下套房。對此，就連實際居住在東大門區的居民，都不知道變態的未成年性侵犯就是自己的鄰居。

警方認為法務部並未實際做到內部資訊流通，才會讓中央與地方在管理性侵犯時出現資訊認知上的落差，「佩戴電子腳鐐者須每3個月接受檢查，上次6月檢查的時候，確認他的居住地為中浪區的半地下房。法務部可以透過GPS定位在東大門區，得知A某的實際活動半徑位於該地附近，然而我們（警方）卻始終未接獲通報。」

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