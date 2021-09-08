911恐攻主謀害死2976人「出庭竟面帶微笑」　還向記者揮手打招呼

▲美國911恐攻事件主要策劃者穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）被傳出在法庭上面露微笑，看似心情愉快。圖為美軍2003年將他逮捕時拍下的照片。（圖／取自維基百科／公有領域）

記者張寧倢／綜合外電報導

距離美國911恐攻事件20周年僅剩4天之際，被指控為911主謀的蓋達組織（al Qaeda）前作戰司令官穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）與其餘4名嫌犯，於當地時間7日步入關達那摩灣法庭，重新開庭受審。然而，美國《福斯新聞》等外媒卻報導，穆罕默德在審理過程中面帶微笑，休息期間甚至向記者們揮手致意。

根據《福斯新聞》、《每日郵報》報導，穆罕默德與其他4名嫌犯7日於古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）美國海軍基地的法庭受審，由於新冠疫情影響，這是相隔約500天之後5人首次一起出庭。據悉，蓄有濃密紅灰色鬍鬚的穆罕默德在法庭上接受審訊時，一直面帶微笑，看上去心情愉快，在法庭休息時間離開法庭時還向記者們揮手致意。

▲美國911恐怖攻擊事件當時慘況。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，穆罕默德被控是2001年911事件的「主要策畫者」，與已故的恐怖分子賓拉登（Osama bin Laden）互為親密盟友，他和其他4嫌面對包含恐怖主義、劫持與謀殺2976人等罪名指控，如果被軍事委員會定罪，最高可能被判處死刑，因為軍事委員會結合了一般民間法與軍法的元素。

報導提到，此次接手審理的法官是美國空軍中校麥考爾（Matthew McCall），他同時也是第6名主持此案的法官，審前聽證會將於本周內進行，包含記者、人權觀察員與大約10名911罹難者家屬7日都出席法庭聽證，而自下周一（13日）開始，大部分時間將涉及非公開、保密的會議，只有法官、辯方與控方出席，被告則無需出席。辯方除了平民與人權律師之外，5名911涉案者也都被指派了軍事律師。

報導補充，穆罕默德2003年在巴基斯坦的住家中被捕，2006年被轉移到古巴關達那摩灣美軍監獄，至今已經過了15年，但卻遲遲還沒有訂下正式審判日期，光是審理程序就足足持續了9年。此案5名被告於2002至2003年被捕後，在爭議之中決定於2012年在關達那摩灣特別軍事法庭進行審判，但10餘年間只進行了40多次開庭審理，進度停滯不前。

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