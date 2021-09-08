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15款「達克瓦茲」成分大公開！「這款」含糖量近3顆方糖

▲15款「達克瓦茲」熱量及含糖量排行榜。（圖／高敏敏營養師提供）

▲營養師高敏敏在臉書粉專整理出15款「達克瓦茲」熱量及含糖量排行榜。（圖／高敏敏營養師提供）

生活中心／綜合報導

你也愛吃外酥內軟的法式小點心「達克瓦茲」嗎？營養師高敏敏在臉書粉專整理出15款「達克瓦茲」熱量及含糖量排行榜，快來看看你愛吃的口味，是不是熱量爆棚！

高敏敏表示，以每顆30g為例，熱量最高的前三名，分別為花生黑糖口味(158大卡)、咖啡口味(141大卡)、焦糖口味(137大卡)，糖分排名前三名，則是抹茶口味(18g)、百香果口味(14.5g)、覆盆莓口味含糖量14g。高敏敏透露「口味偏酸的達克瓦茲含糖量會偏高」，因為要蓋住原本的酸味並營造甜甜的口感，糖分自然而然會添加比較多，像是一顆覆盆莓或百香果的含糖量就將近3顆方糖，相當驚人。

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衛福部建議，每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好降為5%，若每日攝取2000大卡為例，添加糖攝取應低於200大卡，最好更低至100大卡，大約是25-50g糖量，至於為什麼花生黑糖的熱量這麼高？因為花生屬於油脂類，黑糖也屬於精緻糖的一部份，油+糖熱量自然就高，而咖啡的熱量之所以排在第2名，是因為要蓋住咖啡的苦澀感也添加了糖，加上為了讓口感更佳順滑，會加一些可可脂、可可粉、奶油、還有煉乳下去調味，所以熱量相對較高一些。

高敏敏建議民眾挑選時，一定要注意「營養標示」跟「營養成分」，也可以遵守健康吃點心的4個小秘訣，包括「選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料、少油少糖製作的甜點」、「切一切與家人朋友共享，減少熱量、增進感情」、「搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等代替含糖飲料」、「下午時段吃完，起身多活動促進消化」。

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