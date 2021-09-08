北韓傳大量疑染疫士兵隔離中身亡　「2個月至少45死」金正恩暴怒

▲ 金正恩主持政治局擴大會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，北韓至今對外宣稱「零確診」，卻有消息人士披露，北韓軍隊出現大批疑似染疫的士兵接連死亡，最高領導人金正恩聽取報告後大發雷霆，這也是促使黨中央在政治局擴大會議上強調加強防疫工作的關鍵原因。

江原道一名軍方消息人士6日向《每日北韓》（Daily NK）表示，7月至8月間有45名士兵在第二軍團指揮部所屬的傳染病臨時病房中身亡，臨時病房目前已經封鎖，原先在病房內的士兵則安置到其他設施。

南浦市軍方消息人士4日則透露，將第三軍團新冠病毒病房死亡個案統計數字通報陸軍衛生局以後被大罵一頓，目前醫院一片混亂。這也代表因死亡人數意外的多，醫院受到上級訓斥。

消息人士說明，儘管軍方當局採取最嚴格的防疫措施，死亡人數還是遠遠超出預期，軍方似乎十分震驚，「最高領導人（金正恩）也非常憤怒」，只能繼續要求加強防疫。

《每日北韓》指出，北韓軍方直到去年都認為，新冠疫情已經進入尾聲。各地部隊將收治結核病患者的病房騰出一層樓，或是在倉庫放置床鋪，以隔離疑似染疫的士兵，未料去年12月至今年1月冬季訓練期間，前線士兵接連傳出發燒症狀，軍方下達大規模隔離命令，當局也開始在遠離軍團的的深山建造臨時病房，可見隔離措施十分倉促，疑似染疫的士兵也無法得到明確的診斷與治療。

消息人士表示，結核病、肝炎、感冒患者都被關在病房內，「就像被綁架一樣，卻沒有任何醫學或病理治療，只有每天量體溫、曬太陽一次」，也沒有攝取足夠營養，因為院方每天僅提供3碗150公克的雜糧飯及白菜湯。

由於軍方無法揭露上述臨時病房的存在，試圖掩蓋大量士兵死亡的事實，面對死者家屬則宣稱，他們死於「意外事故」。家屬為爭取殉職證明，與軍方發生爭執，只好向國防部提出申訴。國防部加以訓斥後，軍方才開始提出像樣的報告，相關消息也傳入家屬耳中，令他們十分擔心，士兵一同住在軍營中，難保不會發生下一波大規模死亡事件。

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