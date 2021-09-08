日托兒所爆79確診「學童一個個染疫」　員工禁戴口罩超扯理由曝光

▲ 熊本市城山保育園爆發群聚感染。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本第5波新冠疫情不見好轉，熊本市一家托兒所爆發大規模群聚感染，截至5日已有79名學童及員工確診。當地媒體披露，這起大量感染事件背後關鍵是園方規定，員工一律不准戴口罩，儘管學童家長多次反映，希望學童與職員都能戴上口罩，園方仍不為所動。

事發托兒所為熊本市西區的「城山保育園」，5日為止累計65名學童及14名員工染疫。《熊本電視台》報導，一名染疫學童的家長透露，城山保育園職員都被要求不准戴口罩，因為園方主張，若學童看不見他們的表情和嘴型，會阻礙孩子發育。

該名家長從去年便多次向園方反映此事，也曾為此諮詢熊本市主管機關。園方去年8月收到市府主管機關口頭指導，隨後發信向所有學童家長說明，「在我們園內，孩子發育受到影響的風險遠大於染疫風險，因此職員不戴口罩，讓孩子能看到他們的表情和嘴型。由於園內密閉空間很少，先前流感大流行期間也幾乎無人感染。」

此次群聚感染爆發後，熊本市8月31日派人到現場調查，發現園方只在天氣晴朗的日子開窗通風，供餐採半自助式，且學童與工作人員約60人一同進食。

《熊本縣民電視台》更指出，自去年8月至今年5月，熊本市當局已經接獲5件有關城山保育園員工不戴口罩、通風及手部消毒不足的民眾投訴。實地調查後發現，園內玩具並未徹底消毒。

學童染疫後，家長全被匡為密切接觸者，只能待在家中照顧孩子，雖然想將孩子轉到其他托兒所，無奈目前都沒有名額，但也不想再將孩子送回城山保育園。園方則以園長不在為由，拒絕接受媒體採訪。

根據熊本市說法，日本第4波疫情期間，該市一天最多6起學齡前兒童至高中生確診個案，第5波卻暴增至7倍，一天可達42例。

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