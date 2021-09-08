　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日托兒所爆79確診「學童一個個染疫」　員工禁戴口罩超扯理由曝光

▲▼日本熊本縣城山保育園爆發群聚感染。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 熊本市城山保育園爆發群聚感染。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本第5波新冠疫情不見好轉，熊本市一家托兒所爆發大規模群聚感染，截至5日已有79名學童及員工確診。當地媒體披露，這起大量感染事件背後關鍵是園方規定，員工一律不准戴口罩，儘管學童家長多次反映，希望學童與職員都能戴上口罩，園方仍不為所動。

事發托兒所為熊本市西區的「城山保育園」，5日為止累計65名學童及14名員工染疫。《熊本電視台》報導，一名染疫學童的家長透露，城山保育園職員都被要求不准戴口罩，因為園方主張，若學童看不見他們的表情和嘴型，會阻礙孩子發育。

該名家長從去年便多次向園方反映此事，也曾為此諮詢熊本市主管機關。園方去年8月收到市府主管機關口頭指導，隨後發信向所有學童家長說明，「在我們園內，孩子發育受到影響的風險遠大於染疫風險，因此職員不戴口罩，讓孩子能看到他們的表情和嘴型。由於園內密閉空間很少，先前流感大流行期間也幾乎無人感染。」

此次群聚感染爆發後，熊本市8月31日派人到現場調查，發現園方只在天氣晴朗的日子開窗通風，供餐採半自助式，且學童與工作人員約60人一同進食。

《熊本縣民電視台》更指出，自去年8月至今年5月，熊本市當局已經接獲5件有關城山保育園員工不戴口罩、通風及手部消毒不足的民眾投訴。實地調查後發現，園內玩具並未徹底消毒。

學童染疫後，家長全被匡為密切接觸者，只能待在家中照顧孩子，雖然想將孩子轉到其他托兒所，無奈目前都沒有名額，但也不想再將孩子送回城山保育園。園方則以園長不在為由，拒絕接受媒體採訪。

根據熊本市說法，日本第4波疫情期間，該市一天最多6起學齡前兒童至高中生確診個案，第5波卻暴增至7倍，一天可達42例。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
快訊／北市男子陳屍駕駛座！　車還在發動中
Delta入侵！陳時中掛保證「疫情控制相當好」　網噴飯：不敢
Delta殺來「雙北內用罕見不同調」！　柯文哲曝原因
「四級警戒」有多恐怖？超嚴管制條件一次看
快訊／機師確診、幼兒園群聚引恐慌　總統喊話了
快訊／蔡英文聲援張鈞甯：這對兩岸交流非正面意義
璨樹強度達中颱上限！路徑南修　1狀況可能發陸警
板橋重演「萬華蟲洞」謎題！　網抖：不科學
新北+7感染源出爐！6例家戶感染　幼兒園群聚累計22例
快訊／柯文哲驚曝：Delta已進入社區　好幾個感染源存在
快訊／2確診童家長在「內湖、士林」上班　北市居隔12人
Delta進社區！陳時中曝匡列破千人「預防性隔離」原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度1童染立百病毒死亡　11人出現症狀、數百接觸者緊急隔離

日本首見10多歲青少年染疫亡　有慢性病沒打新冠疫苗

日托兒所爆79確診「學童一個個染疫」　員工禁戴口罩超扯理由曝光

北韓「防疫失責」朴正天回歸　年輕鷹派接總參謀長：恐加深對南韓威脅

女滑手機「木椅突然自己在動」　1分鐘靈異片嚇壞店員：想離職

911恐攻過後20年　研究：美國空襲恐奪走近5萬平民性命

CNN：璨樹「迅速增強」幾小時內將升級　超大颱風眼衛星照曝光

不能單靠疫苗！專家籲：注意Delta變異株「3特性」

比特幣列法定貨幣　薩爾瓦多新制上路首日問題多

南韓海軍霸凌輕生亡　新兵慘遭學長罵「你去死」　甲板昏迷精神崩潰

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

印度1童染立百病毒死亡　11人出現症狀、數百接觸者緊急隔離

日本首見10多歲青少年染疫亡　有慢性病沒打新冠疫苗

日托兒所爆79確診「學童一個個染疫」　員工禁戴口罩超扯理由曝光

北韓「防疫失責」朴正天回歸　年輕鷹派接總參謀長：恐加深對南韓威脅

女滑手機「木椅突然自己在動」　1分鐘靈異片嚇壞店員：想離職

911恐攻過後20年　研究：美國空襲恐奪走近5萬平民性命

CNN：璨樹「迅速增強」幾小時內將升級　超大颱風眼衛星照曝光

不能單靠疫苗！專家籲：注意Delta變異株「3特性」

比特幣列法定貨幣　薩爾瓦多新制上路首日問題多

南韓海軍霸凌輕生亡　新兵慘遭學長罵「你去死」　甲板昏迷精神崩潰

台南疫情73天+0　黃偉哲：中秋社區烤肉禁辦、家戶最好不烤肉

新北禁止餐飲內用　業者：感覺5月又重演

廣播女神主持17年...「從沒入圍金鐘」親揭背後原因！

快訊／北市「男子陳屍駕駛座」！車還在發動中　民眾目睹嚇壞

國慶主視覺致敬自由民主　陳宗彥：物品設計將展現中華民國和國旗

柯文哲批疫苗政策急就章　「人家送我們什麼就打什麼」

印度1童染立百病毒死亡　11人出現症狀、數百接觸者緊急隔離

日本首見10多歲青少年染疫亡　有慢性病沒打新冠疫苗

洗頭小妹超大咖！竟然是本土劇女王　連靜雯幫她變身韓女星

Delta入侵社區和校園！急診醫嘆「最糟糕的事發生」：應立即升三級

皮條客雄中附近拉到便衣警　21歲短裙美胸女哭求放過她

國際熱門新聞

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

24歲男教師打BNT慘死！小腸腐爛肛門噴血亡

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

首次約砲竟變群交趴　她「7hrs混戰50男」

不用打針！輝瑞最新「新冠口服藥」防重症

14歲少女被拐「火車不會來」　8獸男綁走輪侵

CNN：璨樹幾小時內將升級　超大颱風眼照曝光

藥廠拒獲准疫苗用於臨床試驗比較　恐衝擊疫苗開發

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

塔利班公布新政府名單　新代理總理曝光

貝萊德集團投資中國 索羅斯砲轟「悲慘錯誤」

911世紀審判恢復　主謀現身法庭

全是通緝犯！美FBI開價3億通緝阿富汗部長

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲：Delta已進入社區、有好幾個感染源存在

快訊／柯文哲：Delta已進入社區、有好幾個感染源存在

新北市遭到Delta變種病毒突破，緊急宣布暫停內用、封閉相關場館等，圍堵疫情蔓延。對此，台北市長柯文哲表示，台北市暫時沒有升高防疫等級的規劃，但新北市幼兒園群聚案確定是Delta，且定序與機師不一樣，「表示Delta已經進入社區，且不是一條線，有好幾個感染源存在」。

草莓舌＝確診新冠肺炎？張上淳指「不夠科學」

草莓舌＝確診新冠肺炎？張上淳指「不夠科學」

快訊／柯文哲：台北市沒有要升高防疫等級

快訊／柯文哲：台北市沒有要升高防疫等級

Delta叩關社區！陳時中曝匡列千人「預防性隔離」原因

Delta叩關社區！陳時中曝匡列千人「預防性隔離」原因

北市停課指引升級！1例Delta「全校停14天」

北市停課指引升級！1例Delta「全校停14天」

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎日本疫情日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

快訊／幼兒園群聚確定染Delta！

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面