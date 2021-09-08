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911恐攻過後20年　研究：美國空襲恐奪走近5萬平民性命

▲▼喀布爾住宅區遭美軍空襲。（圖／路透）

▲就在今年8月，美軍無人機摧毀一輛伊斯蘭國汽車炸彈，誤殺喀布爾住宅區一家10口。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

非營利組織「Airwars」最新統計顯示，自2001年9月11日恐怖攻擊事件以來，美國發動的無人機及空襲行動至少造成2.2萬名平民喪命，最多可能達4.8萬人。依據美軍說法，這段期間美方至少發動近10萬次空襲。

衛報報導，這份報告主要估算反恐戰爭多場衝突所造成的平民死亡數。內容提到，美軍自2001年起至少進行9萬1340次空襲，期間的3任美國總統多次進行海外干預，像是針對敘利亞伊斯蘭國的攻擊、伊拉克與阿富汗之間的衝突，以及打擊葉門、索馬利亞、巴基斯坦、利比亞等地的激進恐怖組織。現已知其中9000次是針對伊斯蘭國（Islamic State）。

結果顯示，美國的行動可能造成至少2萬2679名平民死亡，甚至上看4萬8308人。最令人關注的是，就在這20年期間，最多人死亡的一年為2003年，總計至少5529人死亡，那年美國入侵伊拉克。

死亡人數第2高的年份是2017年，當時至少4931人命喪於聯軍對伊拉克、敘利亞的轟炸行動。然而依據估計最大值，2017年死亡的平民人數有可能上修至1萬9623人，成為最慘烈的一年，死於美方轟炸IS的行動中。

事實上，西方國家在反恐戰爭發動多場空襲及軍事行動，然而後續連帶造成的平民傷亡問題始終是個爭議。美方及其盟友堅稱，這已是盡最大努力降低平民傷亡的結果。

此外，依據五角大廈先前一份聲明，美國從來沒有試著計算過可能造成的平民死亡總數。面對「Airwars」的詢問，五角大廈中央司令部並沒有正面回應，僅提到「這些問題不會立即得到答覆，因為這涉及橫跨18年至20年之間的多場行動。」

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