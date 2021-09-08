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比特幣列法定貨幣　薩爾瓦多新制上路首日問題多

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲ 比特幣在薩爾瓦多成為法定貨幣。（圖／路透）

文／中央社聖薩爾瓦多7日綜合外電報導

薩爾瓦多將比特幣（bitcoin）列為法定貨幣之一，今天是新制上路的第一天問題不斷，抱持懷疑態度的民眾憤怒抗議、技術凸槌、比特幣幣值下滑，表現有點掉漆。

這項大膽實驗出師不利，午夜過後不久就開始遇到問題，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）抱怨蘋果（Apple）和華為等網路平台不提供政府支持的比特幣app，布格磊用個人推特帳號敦促線上商店上架數位錢包Chivo之後，華為開始提供這款app，但後來又因Chivo無法應付用戶註冊，政府一度下架app，以連接更多伺服器、增加容量。

隨著Chivo出現在更多平台，布格磊下午轉推民眾在首都聖薩爾瓦多的麥當勞與星巴克（Starbucks Corp）等商店使用比特幣的影片。

但卻有1000多人因不滿政府採用比特幣，今天在聖薩爾瓦多街頭示威抗議，他們在最高法院前焚燒輪胎並前施放煙火。

隨著比特幣價格波動，政府今天又購買了150個比特幣，價值約700萬美元。

有些人說，採用比特幣可能助長非法交易並造成金融不穩定。

布格磊指出，薩爾瓦多把比特幣列為法定貨幣之前購買了400個比特幣，價值約2000萬美元，比特幣價值因此突破5萬2000美元，為5月以來首次。但數小時後比特幣價值下跌，最近一次交易下跌8.84%，來到4萬7327.32美元。（譯者：鄭詩韻／核稿：嚴思祺）

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