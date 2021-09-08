日擬批准新冠治療藥Sotrovimab　臨床試驗結果降8成住院死亡風險

▲日本大學生排隊打新冠疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京8日綜合外電報導

日本朝日電視台今天報導，有關英國藥廠葛蘭素史克（GSK）等研發的COVID-19新治療藥物Sotrovimab，日本政府厚生勞動省正協調最快9月底前決定是否批准使用。

路透社日前報導，Sotrovimab屬於單株抗體藥物類，會模擬人體自然產生的抗體以對抗感染。

GSK已在本月6日向厚生勞動省提出批准申請。Sotrovimab是給予COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症或中等症狀患者的點滴藥物，根據海外的臨床試驗，可有效減少約8成住院或死亡風險。

相關人士透露，為了做出是否批准Sotrovimab的判斷，厚生勞動省正協調最快本月底前召開專家會議。

一旦在專家會議上正式被批准，Sotrovimab將繼供輕症患者使用的抗體雞尾酒療法Ronapreve後，第2種在日本被批准的抗體藥物。

朝日新聞報導，厚生勞動省已進入最後協調階段，將於本月內舉行審議會，朝「特例批准」方向進行。由於Ronapreve可能在全球供不應求，一旦Sotrovimab被批准，日本更多輕症患者將有治療藥可使用。

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