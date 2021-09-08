女模首次約砲竟變群交趴　她「7hrs混戰50男」爽喊：大家看我歡愉

▲美國24歲女模思奎爾茨（Kazumi Squirts）透露自己第一次約砲就大戰50男。（圖／翻攝自當事人推特，下同）

記者張寧倢／編譯

美國加州24歲女模思奎爾茨（Kazumi Squirts）近期受訪時透露，自己第一次約砲就意外「越級打怪」，在好奇心驅使下被男方帶到一場群交派對，結果她在7小時內混戰50名男子。結束後她不但沒喊累更滿意表示，「這是我體驗過的擁有最大權力（empower）的一次性經驗。」

根據《每日星報》報導，24歲女模思奎爾茨在OnlyFans上開創了色情事業，個人IG已有超過14萬人追蹤，但先前曾面臨一次糟糕的分手，讓她想要探索一下。最近，思奎爾茨受訪時透露了第一次約砲的經驗，她和一名男子相約前往一家餐廳，在路上男子向她介紹附近有一場派對，以及他的一名狂熱於性事的女朋友。思奎爾茨說，「聽起來很有趣，所以我就說我們應該在吃飯前繞過去看看。」

思奎爾茨表示，兩人一到現場打開門就看見，那名男子的朋友和一大群形形色色的人，全都赤裸著身體，雖然剛才在談話中兩人曾談論過交換性伴侶的興趣，但思奎爾茨完全不敢相信自己就這樣被他帶到性愛派對，「我和那名約砲對象對視一下，他把手放到我的肩膀上祝我玩得愉快，我也就真的玩得很開心。」思奎爾茨當晚得到在7個小時內與50男子混戰的經歷，她滿意地說，「我覺得一切全都在我的掌握之中，我的歡愉是眾人的目光焦點。」

思奎爾茨表示，其實不像是7小時的馬拉松長跑，更像是1到2小時，中間有很多休息空檔，「我會選擇5到7個人，過去和他們在一起10分鐘，然後回來休息補充體力，當我再次興奮起來的時候，才會再找一組人。」思奎爾茨認為，他知道自己喜歡或討厭什麼，她的生活會由自己決定，有一段時間她常去古怪的夜店，進行各種體驗，但這次多人經驗是她最喜歡的場景之一。

思奎爾茨說，一個晚上睡了幾十個男人可能聽起來很累，但她完全感到放鬆，「我不想逼自己，睡50個男人是我想要，也是我獲得的，雙方的同意是關鍵，我也很擅長決定人是適合我的性伴侶，這是我經歷過的讓我取得最大權力的性愛。」

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