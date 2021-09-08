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6歲女童玩自由落體噴飛　急墜「11層樓深洞穴」重摔坑底慘死

▲▼美國科羅拉多州一座遊樂園發生死亡意外。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 搭乘設施的遊客會被拋入極深的洞穴中。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科羅拉多州一座遊樂園以「洞穴冒險」為主題，其中一項遊樂設施類似自由落體，從高空垂直墜入11層樓深的洞穴，相當刺激。一名6歲女童5日和家人前往遊玩，過程中卻意外從座位上飛出，不幸慘死，相關調查仍在進行。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生於科羅拉多州西部格倫伍德斯普林斯（Glenwood Springs）的格倫伍德洞穴冒險公園（Glenwood Caverns Adventure Park），女童乘坐的設施名為「鬧鬼礦坑墜落」（Haunted Mine Drop），位於一個園方打造的模擬礦坑中，遊客會在短短幾秒內從高空墜落地下洞穴。

警方說明，當時一名園方工作人員透過無線電求助。錄音中可聽見他驚恐表示，有人從110英尺（約33.5公尺）高空掉下，墜落至洞穴底部，「目前不清楚是從設施的哪個部分掉落。我相信孩子掉下來時，設施正在運轉中。」

一名第一時間趕到的急救人員在無線電中補充，他們正在洞穴底部對女童施行心肺復甦術，但女童仍不幸身亡。當時女童的家人也在現場，一行約有20人，急救人員因此請求警方支援，協助女童家長處理後續法律行動。

當地法醫辦公室證實，女童來自斯普林斯，死因尚未出爐。園方則聲明表示，出於對各方的尊重，在所有細節經過確認以前，不會發表進一步評論。

根據一段2019年的影片，這項設施位於一棟木屋內，遊客須繫上二道安全帶，腳下的地板打開後便會急速墜落，2018年開放後被評為當年最佳新遊樂設施。6月曾到訪的網友阿卡德（Sarah Akard）在臉書上透露，這項設施的安全帶很鬆，讓他感覺「好像快掉出來」。

根據遊樂園官網，遊客搭乘這項遊樂設施前須簽免責聲明，18歲以下遊客則由父母或監護人簽署，且禁止身高未滿117公分者搭乘，但相關介紹及影片6日已被刪除。

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