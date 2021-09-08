台大麻醉護師染疫　「院內員工看新聞才知」擔憂傳染親友

▲台大醫院，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大麻醉護理師染疫且和新北幼兒園群聚個案居住同一社區；院方昨日證實關閉開刀房進行清消，相關接觸者採檢。然而台大醫院企業工會今日發佈聲明指出，事發當下仍有許多員工直到新聞報導前，都對院內疫情一無所知，在錯愕之中懊悔與擔憂傳染給家中親友。希望院方在確保隱私前提下對院內員工說明現況，也公告相關匡列準則，不要讓員工擔憂是否能返家，家人要不要採檢。

台大醫院企業工會表示，指揮中心證實台大院內員工確診，由於仍在疫調中，尚未標列案號；大量手術取消，消息不可能瞞得住，「早在記者會前，我們就收到多方探聽，但對於細節就算有所掌握也堅持沒有透露」，只是不可否認的是，員工之中仍充滿不安與焦慮，甚至是對院方的指責。

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工會指出，過去院方對於院內疫情，總是抱持「你不知道，就是你不需要知道」的態度。「我們完全同理感控人員的辛勞，但不可否認的是事發當下仍有許多員工直到新聞報導前，都對院內疫情一無所知，在錯愕之中懊悔與擔憂傳染給家中親友。」

工會建議，儘管對於感控、防護平時已做足準備，在完成調查以前，院方仍可在確保不違法與員工隱私的前提下，對院內員工概述現況，同時公告相關匡列準則，否則恐令員工宛如無頭蒼蠅一般，擔憂是否還能返家、家人需不需要立即採檢。

目前醫院內已接種兩劑疫苗達14天且與確診者有過密切接觸的醫療人員，在第一次PCR陰性以後可返回工作崗位，但需自主健康管理21天並且每3日接受採檢。不過，工會認為，本次院內密切接觸者應予匡列，並應安排居家辦公或以公假方式暫緩上班，例如刀房雖關閉，有密切接觸者，不該調度支援其他單位，亦應避免接觸免疫低下之病人。

工會指出，本次疫情暫時關閉單位，有同仁被要求以「事假」或「特休假」等「自己的假」辦理請假，這不僅有違法之疑慮，更是對於無可避免之執業風險受害者的落井下石。工會指出，調派員工支援應考量其能力與專業屬性，並確保其在完善監督、訓練下執行較不熟悉之醫療業務。

工會聲明也提及，台大面對此類議題，應更積極主動，並且站在保護員工、支持員工的立場攜手防疫，工會也願做院方與員工之橋梁，只可惜疫情至今院方甚少在事發當下將工會視為能夠共患難且交換資訊的夥伴。對此，台大院方回應，會與工會進一步溝通。