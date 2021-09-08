高虹安贊成新竹縣市合併　主張納連任限制「讓8年就是8年」

▲台灣民眾黨立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅兩屆任期即將屆滿，近日拋出新竹縣市合併升格構想，7日北上與民進黨黨政高層交換意見，並與總統蔡英文會面提及「大新竹合併計畫」。被點名為出征2022新竹市長潛在人選的台灣民眾黨立委高虹安8日受訪表示，新竹縣市本來就是共同生活圈，因此不反對調整，不過，應該規定該行政首長任期，納入第一任及第二任升格區域首長的連任限制，避免因人設事、量身訂做，「讓8年就是8年」。

高虹安表示，提出新竹縣市合併概念討論很好，但不該因人設事、量身訂做。她身為立法委員，著重的是國民得到什麼照顧，而不是以調整區域作為選舉的炒作議題，新竹縣市本來就是同一個生活圈，所以她並不反對調整，但在實質政策上要有突破性作為，不是直轄市化。

高虹安稱，台中縣市、高雄縣市等合併後的偏鄉資源問題並沒有解決，所以她認為國家應該以國土資源、財政、預算、教育、水資源、社會福利等，分配及執行面去全面考量，「合併是好事，合併後的政策牛肉要讓人民知道。」

高虹安說，升格之目的應該是爭取資源，讓大新竹有更好更均衡的發展，而不是為了延長政治人物的生命。若要修《地方制度法》以利合併升格，也應配合修訂行政首長任期條款，將升格前之首長任期也納入第一任和第二任升格區域首長的連任限制，讓8年就是8年，畢竟當初這樣的設計就是希望「讓治理同一地區的地方首長可以適度輪替」，這個精神仍應設法貫穿於整個地方自治制度中。

高虹安表示，當然，上述相關議題既是她身為立法委員的職責，也會在即將開議的新立院會期，積極敦促監督主掌國土規劃 與地方自治的內政部與其他相關部會，提出政策規劃以進行更加完整的評估。