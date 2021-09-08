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藝術家梁丹丰辭世　文化部將呈請總統明令褒揚

▲▼台灣水彩畫家暨作家梁丹丰。（圖／銘傳大學建築系梁銘剛副教授提供）

▲藝術家梁丹丰過世，文化部將呈請總統明令褒揚。（圖／銘傳大學建築系梁銘剛副教授提供）

記者林育綾／綜合報導

藝術家梁丹丰6日辭世，享壽86歲。她以水彩畫和散文知名，曾任教於銘傳大學、文化大學和國立藝專美術系，一生作育英才無數，文化部長李永得聞訊後，表達深切的哀思與敬意，並將呈請總統明令褒揚。
 
梁丹丰1935年出生於南京，父親梁鼎銘是近代藝術名家，其承襲其父藝術基因，開創自己的繪畫風格。由於童年生活艱困，卻滋養了藝術天賦；求學生涯輾轉流離，卻在日後以旅遊寫生形式，走遍各國，記錄所到之處風景，在繪畫與文學的領域裡不斷開創生命的故事。

▲▼藝術家梁丹丰於大學任教數十年，積極投入藝術人才培育。（圖／長女梁銘毅提供）

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▲藝術家梁丹丰於大學任教數十年，積極投入藝術人才培育。（圖／長女梁銘毅提供）

梁丹丰曾獲國家文藝獎（散文創作）、教育部文藝獎、最優私校教師弘道獎、中國畫學會金爵獎、中國文藝協會繪畫獎等獎項。文化部長李永得表示，梁丹丰一身傲骨風範，其創作所蘊涵的生命故事，將永為後世所緬懷。

她在生前更被子女和學生比喻為是「航空母艦」，一生曾歷經戰亂、艱困，晚年經歷病痛之後「永遠的休眠了」，而她的繪畫足跡踏遍全世界，更經常將水彩畫與旅遊心得搭配成散文，在台灣是女性自助旅遊和繪畫寫生早期的實踐者。

▲▼藝術家梁丹丰於大學任教數十年，積極投入藝術人才培育。（圖／長女梁銘毅提供）

▲梁丹丰喜愛旅遊寫生，曾於觀音山硬漢嶺寫生。（圖／長女梁銘毅提供）

許多學生得知消息，也紛紛留言哀悼「梁老師！值得懷念的老師！」、「難過，我敬愛的梁老師」、「梁老師溫暖的叮囑和微笑，在我們徬徨求的求學生涯中點亮一盞星光⋯親愛的老師，謝謝您！願您如溫暖的風，徜徉美好的淨土⋯」。

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