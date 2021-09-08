印尼監獄凌晨大火「烈焰狂燒」恐怖畫面曝　至少41死39傷

▲ 印尼一座監獄凌晨陷入火海。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼萬丹省坦格朗一座監獄8日凌晨發生大火，造成至少41名囚犯死亡，另有39人受傷。司法部懲教部門發言人阿普利安堤（Rika Aprianti）說明，監獄C區於凌晨1時50分左右發生火災，火勢在幾小時後撲滅，所有傷者都送往醫院，起火原因仍在調查。

BREAKING A massive fire at a prison in Western Java, Indonesia has killed at least 41 inmates and injured 39 others pic.twitter.com/JH14fbvwRj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 8, 2021

這座監獄位於雅加達郊區，原計畫容納1225名囚犯，但目前約有2028人，火災發生的C區則有122名囚犯。根據《tvonenews》，消防當局在當地時間凌晨2時30分左右獲報發生火災，第一時間派出約20名消防人力，截至上午仍在現場進行降溫工作。

《美聯社》報導，印尼監獄超載問題嚴重，主因為資金不足及非法毒品交易罪犯眾多，越獄及火災事件層出不窮。

更新11：00

發稿09：52

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