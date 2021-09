印尼監獄凌晨大火「烈焰狂燒」恐怖畫面曝　至少41死39傷

▲ 印尼一座監獄凌晨陷入火海。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印尼萬丹省坦格朗一座監獄8日凌晨發生大火,造成至少41名囚犯死亡,另有39人受傷。司法部懲教部門發言人阿普利安堤(Rika Aprianti)說明,監獄C區於凌晨1時50分左右發生火災,火勢在幾小時後撲滅,所有傷者都送往醫院,起火原因仍在調查。

BREAKING A massive fire at a prison in Western Java, Indonesia has killed at least 41 inmates and injured 39 others pic.twitter.com/JH14fbvwRj