24歲男教師打BNT疫苗慘死！「血栓堵塞」小腸腐爛　肛門噴血過多亡

▲南韓一名高中生接種第1劑輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名年僅24歲的男性國小教師，今年7月配合政府防疫接種計畫，在洽詢過醫師的意見後，決定前往全羅南道順天市某社區診所接種第1劑的輝瑞（BNT）疫苗，沒想到接種完1周後便開始出現消化不良的現象，甚至因血栓堵塞肝門靜脈，導致小腸腐爛壞死，儘管經過一場大手術，最後卻仍因肛門失血過多、心臟麻痺、多重器官衰竭身亡。

根據韓媒《朝鮮日報》、《JTBC News》報導，該名男子在全羅南道順天市的某所小學任教，儘管他身患雷諾氏綜合症（末梢血管痙攣，天冷時容易手、腳趾末梢冰冷）與木村氏症（耳部周圍發炎），但他不菸、不酒，加上預計今年9月入伍，身體健康，因此醫師也建議他可以配合防疫當局政策，儘早施打疫苗，為開學做準備。

男子7月28日前往某社區診所接種第1劑的輝瑞疫苗，沒想到才接種完一周便出現消化不良的反應，儘管已服用消化劑藥物，卻還是於8月10日出現嚴重疼痛，於是前往住處附近的綜合醫院接受住院治療。醫師無奈表示，「肝臟太過浮腫，這很明顯是疫苗的副作用。我們醫院沒辦法治療，建議轉診至大醫院。」

男子前往光州市某大學附設醫院急診室，沒想到卻換來對方踢皮球，表示男子的疼痛與疫苗副作用毫無關聯，僅是過去罹患的慢性疾病所引起的症狀。於是，男子只好在醫院拿完處方籤的藥物後回家休養。

沒想到，男子隔天還是感到嚴重疼痛，因此再度被送往當初就診的綜合醫院急診室，該名醫師心急表示，「你怎麼又被送回來了？你這的確是疫苗副作用引起的，是血小板減少血栓症（TTS）！」

醫師急忙地親自撥打電話給大學附屬醫院，解釋該名男子的病症之後，男子被送上救護車，前望大學附屬醫院接受治療。不過由於一來一往消耗太多時間，導致男子的血栓堵塞住肝門靜脈，肝功能指數飆高到5、6000，小腸更是嚴重腐爛壞死，男子接受手術切去一半以上的小腸（約1公尺）。

儘管病況一度有好轉，但男子的肛門3度大出血，失血過多，病況再度急轉直下，雖然途中再經歷一場手術，卻還是出現心臟麻痺、多重器官衰竭、肺積水，需要戴上呼吸器，並接受洗腎治療，最後還是於9月3日在加護病房內死亡。

該名男子在病況惡化時，男子的妹妹在青瓦台官網發起連署，希望政府與醫院能夠重視罕見的疫苗副作用，至截稿時已有近3萬名民眾響應。

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