　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

璨樹侵台前恐升超強颱風　外媒曝最新路徑「直上貫穿台灣」

▲▼日本氣象廳8日上午公布，今年第14號颱風璨樹（Chanthu）8日9時的最新預測路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日本氣象廳8日9時50分公布，今年第14號颱風璨樹（Chanthu）8日9時的最新位置與預測路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張寧倢／綜合報導

第14號颱風璨樹（Chanthu）進逼，美國有線電視新聞網（CNN）等外媒指出，璨樹在12小時之內快速升級成4級颱風，在侵襲台灣與中國大陸之前可能進一步增強為5級的超強颱風。

根據日本氣象廳網站顯示，璨樹颱風8日9時的近中心最大風速為每秒45公尺，瞬間最大風速則為每秒65公尺，被日本列為「非常強颱」（非常に強い）等級，台灣中央氣象局則列為中度颱風。據日本氣象廳公布的路徑圖可見，璨樹可能在12日登陸台灣，並沿著西半部直上貫穿台灣本島。

而CNN等美媒則依據美國使用的薩菲爾-辛普森颶風風力等級，將璨樹列為4級颱風，更預告未來幾天會菲律賓海域的康森（Conson）颱風，共同為東亞帶來暴雨、洪水等災情。

外媒Disclose.tv在推特發布颱風最新動態稱，璨樹在不到12小時之內增強為4級颱風，在襲擊台灣和中國大陸之前，可能會進一步增強為5級超強颱風（Category 5 super typhoon）。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
快訊／8月與新北確診生出遊　南港某國小、幼兒園2童+3家人P
快訊／性侵勒斃割乳做標本！　華山分屍案判決出爐
璨樹恐升超強颱風！　最新路徑「直上貫穿台灣」
快訊／趙介佑又出包！「逃兵」被起訴　最重關2年
幼兒園16人確診！老師遭謾罵快崩潰　園長說話了
快訊／幼兒園群聚延燒　新北3校、4199人預防性停課
璨樹很快就會轉強颱！李富城示警：穿台或掃台都是「災難一件」
快訊／南港某國小生與「新北染疫童」出遊　學生、家人PCR結果
若幼兒園確定Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／墨西哥發生規模7.4強震　有潛在海嘯威脅

快訊／印尼監獄夜間大火　至少40人喪命

璨樹侵台前恐升超強颱風　外媒曝最新路徑「直上貫穿台灣」

史上最偉大足球員揭曉！　牛津大學教授「7指標演算法」得出答案

日美應為台海危機備戰！　日相熱門人選岸田文雄：對付中國是優先

愛因斯坦相對論「E=mc²」54頁手稿將拍賣！　估價上看9800萬元

小甜甜布蘭妮要自由了！　爸向法院提出請願書「終止監管關係」

年底前疫苗總數達120億劑　製藥生產聯盟：足夠覆蓋全球人口

司機拐14歲少女「火車不會來」　8獸男綁走輪流性侵

塔利班成立新政府　最高領袖保證致力維護伊斯蘭教法

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

知名滷肉飯婉拒內用+勸戴口罩　遭4煞狠砸翻桌！百塊爌肉全翻

快訊／墨西哥發生規模7.4強震　有潛在海嘯威脅

快訊／印尼監獄夜間大火　至少40人喪命

璨樹侵台前恐升超強颱風　外媒曝最新路徑「直上貫穿台灣」

史上最偉大足球員揭曉！　牛津大學教授「7指標演算法」得出答案

日美應為台海危機備戰！　日相熱門人選岸田文雄：對付中國是優先

愛因斯坦相對論「E=mc²」54頁手稿將拍賣！　估價上看9800萬元

小甜甜布蘭妮要自由了！　爸向法院提出請願書「終止監管關係」

年底前疫苗總數達120億劑　製藥生產聯盟：足夠覆蓋全球人口

司機拐14歲少女「火車不會來」　8獸男綁走輪流性侵

塔利班成立新政府　最高領袖保證致力維護伊斯蘭教法

世足資格賽／中國首次4歸化同時上場還是輸　進軍世界盃難

送別台灣電影教父李行　石雋、楊貴媚、歐陽龍現告別式

台南市衛生局持續餐飲防疫稽查　讓民眾安心購買美食！

他3周大不出來以為便秘　醫一照「肚藏4.5cm未爆彈」致死率超高

疫情若爆「花卉、黑鮪魚和鰻魚」慘了　陳吉仲：外銷受阻積極做內銷

快訊／幼兒園群聚擴大！台大麻醉護師同社區確診　陳時中14:00說明

Facebook、雷朋放消息　 9 月 9 日智慧眼鏡亮相！

快訊／8月與新北確診生出遊　南港某國小、幼兒園2童+3家人PCR出爐

快訊／墨西哥發生規模7.4強震　有潛在海嘯威脅

台大麻醉師確診　侯友宜：與幼兒園家屬住同社區

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

不用打針！輝瑞最新「新冠口服藥」防重症

14歲少女被拐「火車不會來」　8獸男綁走輪侵

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

藥廠拒獲准疫苗用於臨床試驗比較　恐衝擊疫苗開發

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

塔利班公布新政府名單　新代理總理曝光

911世紀審判恢復　主謀現身法庭

貝萊德集團投資中國 索羅斯砲轟「悲慘錯誤」

「尼加拉瓜運河」開10公里小路爛尾　中國老闆捲款蒸發

13歲少女被司機擄上車　遭7男性侵

中駐泰大使不准質疑科興　抗疫宣傳劇諷泰口罩劣質

投資人憂經濟　美股大多下挫、科技股那指收新高

更多熱門

相關新聞

璨樹很快就會轉強颱！李富城示警

璨樹很快就會轉強颱！李富城示警

今年第14號颱風璨樹發展快速，昨日生成後，立刻增強至中度颱風水準，颱風論壇指出，璨樹強度已達「強颱水準」，璨樹前氣象主播李富城表示，璨樹很快就會增強為強烈颱風，將會以強颱等級靠近台灣，無倫璨樹是擦過或穿越台灣，對台灣而言都是「災難一件」，務必小心防範。

中颱璨樹爆炸性發展　鄭明典示警：增強速度驚人

中颱璨樹爆炸性發展　鄭明典示警：增強速度驚人

27秒片看璨樹快速增強　若走這條可能影響全台

27秒片看璨樹快速增強　若走這條可能影響全台

小鋼炮璨樹轉中颱　估明晚海警、周五陸警

小鋼炮璨樹轉中颱　估明晚海警、周五陸警

璨樹開眼飆胖　鄭明典曝恐怖特徵

璨樹開眼飆胖　鄭明典曝恐怖特徵

關鍵字：

颱風CNN日本氣象廳璨樹Chanthu康森Conson颱風路徑璨樹路徑

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

快訊／台彩大樂透中秋加碼！10人「單注中獎」百萬

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

快訊／幼兒園群聚再增1例「與幼童家屬住同社區」

李佳穎爆秘婚2年！180cm帥老公是「20年大仁哥」

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

減肥不碰白飯？你錯了　醫推「激瘦2吃法」：運動前必吃

更多

最夯影音

更多
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀
張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面