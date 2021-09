璨樹侵台前恐升超強颱風　外媒曝最新路徑「直上貫穿台灣」

▲日本氣象廳8日9時50分公布,今年第14號颱風璨樹(Chanthu)8日9時的最新位置與預測路徑圖。(圖/翻攝自日本氣象廳)

記者張寧倢/綜合報導

第14號颱風璨樹(Chanthu)進逼,美國有線電視新聞網(CNN)等外媒指出,璨樹在12小時之內快速升級成4級颱風,在侵襲台灣與中國大陸之前可能進一步增強為5級的超強颱風。

根據日本氣象廳網站顯示,璨樹颱風8日9時的近中心最大風速為每秒45公尺,瞬間最大風速則為每秒65公尺,被日本列為「非常強颱」(非常に強い)等級,台灣中央氣象局則列為中度颱風。據日本氣象廳公布的路徑圖可見,璨樹可能在12日登陸台灣,並沿著西半部直上貫穿台灣本島。

而CNN等美媒則依據美國使用的薩菲爾-辛普森颶風風力等級,將璨樹列為4級颱風,更預告未來幾天會菲律賓海域的康森(Conson)颱風,共同為東亞帶來暴雨、洪水等災情。

外媒Disclose.tv在推特發布颱風最新動態稱,璨樹在不到12小時之內增強為4級颱風,在襲擊台灣和中國大陸之前,可能會進一步增強為5級超強颱風(Category 5 super typhoon)。

