南韓海軍霸凌輕生亡　新兵慘遭學長罵「你去死」　甲板昏迷精神崩潰

▲南韓海軍新兵在姜邯讚號驅逐艦服役時被前被霸凌、排擠，之後輕生身亡。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近日知名串流影視平台Netflix熱播的南韓影集《D.P：逃兵追緝令》掀起熱烈討論，有意參選總統的正義黨國會議員沈相奵、國民力量國會議員洪準勺都主張應從徵兵制改為募兵制，不過至今類似悲劇還是不斷發生！一名海軍新兵長期遭到錢被毆打、言語羞辱、排擠霸凌，在向上級秉告後，選擇輕生身亡。

根據《韓聯社》報導，南韓海軍與軍人權中心昨（7）日表示，該名輕生身亡的丁姓士兵去年11月以「語學兵」的身份入伍，今年2月被編入姜邯讚號驅逐艦服役，沒想到短短10天以後父親遭逢事故，因此只得請假2周回去照顧父親，歸隊後需依防疫政策隔離2周。

丁姓士兵的性格原本開朗活潑，備受艦上部長稱讚，豈料之後卻屢遭隊上的前輩排擠，只要在甲板上失誤時，就會遭到前被推撞胸部、頭部並絆倒，丁姓士兵無語問蒼天「我該怎麼做啊」，此時前輩們就會惡狠狠回答，「你去死啦！」

軍人權中心表示，有聽聞其他人表示曾親眼目睹丁姓士兵在艦組人員室遭到毆打，而只要丁姓士兵進入艦組人員室，隊上的前輩們就會當著他面前口出惡言嘲諷，甚至作勢集體逃出艦組人員室，以故意排擠丁姓士兵。

丁姓士兵3月16日向艦長傳送簡訊，描述自己遭到隊上學長們霸凌、排擠的經過，並要求得保密，沒洗到艦長的態度卻十分消極，未將被害者與加害者們分開，導致丁姓士兵3月26日試圖自殘，最後艦長甚至要求丁姓士兵坐在學長們面前，接受對方道歉。

丁姓士兵屢遭霸凌、排擠後，開始出現嘔吐、呼吸急促等恐慌障礙的症狀，甚至還曾在甲板上一度昏厥，直到4月6日艦長才安排丁姓士兵下船，前往民營醫院接受治療，並一路住院至6月8日。

丁姓士兵出院後請假回家休養，卻還是於6月18日被發現陳屍住處。

儘管最後海軍軍事警察在丁姓士兵死亡後著手展開調查，然而7月時派往索馬利亞海域的清海部隊文武大王號艦卻爆發集體感染新冠肺炎，姜邯讚號驅逐艦的艦長被軍方緊急派往該地接手，調查進度根本毫無進展。

《D.P：逃兵追緝令》喚起民眾對軍中霸凌的重視，對此南韓國防部在接受質詢時也坦言，「目前軍隊的一切正在慢慢改變，隨著營區內開放使用手機，這種刻意隱蔽惡性事故的環境正逐漸被改變。」

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