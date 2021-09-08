塔利班內閣都是通緝犯！美FBI「開價3億」通緝阿富汗新任內政部長

▲塔利班發言人穆賈希德在記者會公布臨時政府內閣成員名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）今年8月中旬進入阿富汗首都喀布爾後，昨（7）日宣布組建臨時過度政府，其中代理總理由穆罕默德•哈桑（Mohammad Hasan Akhund）擔任，他是聯合國認證的恐怖份子名單之一，而內政部長則由塔利班共同領導人希拉傑丁•哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）擔任，他是美國聯邦調查局（FBI）開出懸賞金1000萬美元（近新台幣2.8億元）為條件的頭號通緝要犯。

根據外媒《INSIDER》，塔利班組織發言人穆賈希德7日在記者會上宣布臨時政府內閣成員名單，政府高層多半為過去20年以來與美國抗衡的激進派老將，儘管先前塔利班曾表示將建立具包容性的政府，並呼籲醫師、女性等重返職場，但內閣成員名單根本就不包含女性。也就是說，阿富汗前政府時期的女性閣員或顧問並不在臨時政府成員名單內。

其中被任命為內政部長的哈卡尼大有來頭！他是盤踞在巴基斯坦、活躍於阿富汗首都喀布爾以及與巴基斯坦交界的恐怖組織「哈卡尼網絡」（Haqqani network）的領導人，從2016年起更是兼任塔利班的共同領導人。美國當局指控，哈卡尼與蓋達組織關係密切，2008年更涉及飯店襲擊事件，該起事件造成6人死亡，其中一人是美國公民。

▼美國FBI以1000萬美元做為懸賞金，通緝阿富汗臨時政府代理內政部長哈卡尼。（圖／路透社）

美國FBI以懸賞金1000萬美元通緝哈卡尼，「據了解，哈卡尼協調並參與針對美國與駐阿聯軍部隊的跨境襲擊，此外更於2008年參與企圖暗殺阿富汗總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）的計畫。」

另外，根據《美聯社》，美國中央情報局（CIA）前代理局長莫雷爾（Michael Morell）於當地時間7日在一場線上論壇警告，他相信塔利班組織重掌政權後，會重蹈20年前的覆轍，暗中庇護蓋達組織在阿富汗重建，提供其避風港，培育襲擊美國的力量。

莫雷爾表示，「反恐作戰早已陷入一種固定的模式，當特定目標敗亡而使得打擊力度減輕後，目標會死灰復燃。如同美國2002年將焦點從阿富汗轉移至伊拉克後，反而給予蓋達組織喘息的空間，在多個地方發動恐怖攻擊。」

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