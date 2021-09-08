全美最新預測揭「流感疫苗今年必須打」　新冠流感交叉恐現災難

▲美國衛生專家呼籲大眾接種流感疫苗。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國多名專家認為，今年即將到來的流感季會更加嚴重，預計2021年至2022年因流感住院的人數可能多達60萬人，是往年平均的3倍之多，敦促大眾盡快接種流感疫苗。然而當地醫療機構早已被新冠疫情壓得喘不過氣，專家表示，「如果新冠疫情加上流感，將來可能出現災難性發展。」

美媒NBC報導，儘管流感季節會發生什麼事難以預測，但專家認為，在多重因素交叉影響之下，今年冬天可能會格外難熬。隨著孩童開學重返校園，特別是在鬆綁戴口罩、社交距離等防疫措施的社區中，外加去年流感疫情小到幾乎不存在，人們在沒有接觸到病毒的情況下，原本應有的保護力可能遭受破壞。

「作為一個群體，我們有很大一部分的免疫力，是因為前一年有人得流感」，匹茲堡大學公衛研究院的羅伯茲博士（Mark Roberts）坦言，正是因為去年流感病例急劇減少，有可能導致今年患者量大幅增加。

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，平均每年約有20萬人因流感住院。但依據羅伯茲團隊估算，在2021年至2022年的流感季期間，可能多達60萬人住院接受治療。

羅伯茲表示，最壞的情況就是出現傳染性極強的流感病毒株，且疫苗接種率低。模型顯示，美國社會大眾接種疫苗比例要來到75%，才能避免更多的住院治療。但從往年經驗來看，每年都只有半數的美國人打流感疫苗。

當地醫療機構早已因為新冠疫情被壓得喘不過氣。阿拉巴馬大學伯明罕分校的金柏林博士（David Kimberlin）特別點名Delta變異株，「我們醫院早就滿床，如果新冠疫情加上流感，將來可能出現災難性發展。」

華府國立兒童醫院的宋曉燕（Xiaoyan Song）直言，針對流感季節嚴重程度而言，有些因素無法掌控，「但也有一些是我們絕對可以控制的，那就是接種疫苗。」

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