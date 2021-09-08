他3周大不出來以為便秘　醫一照「肚藏4.5cm未爆彈」致死率超高

▲有病人3周大不出來以為便秘，結果一照超音波竟然發現「肚藏未爆彈」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

一名60歲出頭的中年男性因為便秘三周大不出來，且發現雙腳越來越沒力氣，跑到醫院急診想要灌腸解便，但醫師壓他肚子卻沒有異常疼痛感，進行超音波檢查後，竟然在腹部發現一個直徑約4.5公分的腹主動脈瘤。若未及時診斷發現，在灌腸或用力排便的時候，可能會有動脈瘤破裂的風險，致死率超過9成。

收治病人的高雄榮總急診部醫師劉曜增指出，這名患者本身有糖尿病，來急診時主訴便祕三周、雙腳越來越沒力氣，量測生命徵象沒有發燒，血壓偏高。不過，患者肚子壓起來卻是軟的，沒有異常疼痛，進行抽血才發現白血球發炎指數偏高，血糖接近300。

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▲高雄榮總急診部醫師劉曜增說明救治情況。（圖／記者賴文萱翻攝）

當時擔心糖尿病病人可能潛在有腹內感染，因此醫師就使用床邊超音波幫他進行檢查，結果居然在腹主動脈處發現有一圈陰影，當下立即安排電腦斷層檢查，結果是感染性的「腹主動脈瘤」，直徑大概有4.5公分。

事實上，感染性腹主動脈瘤以便祕來表現很罕見，一般來說症狀會有發燒、腹部腫塊、發燒以及白血球上升，大概5-8成會有菌血症，台灣最常見沙門氏菌感染，未及早診斷可能會有動脈瘤破裂的風險，有逾9成的死亡率。

▲患者電腦斷層檢查發現，有感染性的「腹主動脈瘤」，且直徑大概有4.5公分。（圖／記者賴文萱翻攝）

醫生提醒，一旦知道有動脈瘤就不建議灌腸或用力排便等動作，避免動脈瘤破裂，建議糖尿病患者要好好控制血糖、正常排便，身體不適要及早就醫；而中年男性如果有腹部不適症狀，急診醫師也常會用超音波去排除腹主動脈瘤的情況。

該名患者後續住院打了抗生素，並由心臟外科醫師置放血管支架，最後也順利治療出院。